Cicerone, scansati: arriva Volabass

Ne è nato un singolare cortocircuito linguistico tra osteria e foro romano: modi di dire tramandati oralmente per generazioni si ritrovano all'improvviso vestiti di toga. Un risultato che potrebbe dare parecchio filo da torcere ai linguisti del futuro, se mai ne trovassero una copia tra le macerie della nostra civiltà. Il "parco lingue" si è arricchito di un nuovo ospite, dopo l'esperanto e il walser dei precedenti esperimenti.

Imparare, divertendosi

La formula è quella, vincente, degli altri sette capitoli: modi di dire che tutti, almeno una volta nella vita, abbiamo avuto sulle labbra oppure abbiamo incrociato in famiglia, al bar, a scuola o per strada. Più illustrazioni spassose e capaci di andare dritte al punto, comunicando immediatamente il concetto. E, se non parlate italiano, inglese, francese, tedesco, spagnolo, romancio e latino, «ci sono pur sempre i disegnini di Demarta, a prova di analfabeta».