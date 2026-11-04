Cerca e trova immobili
Segnalaci
MERCATI FINANZIARI

Trump perde: tutti verso franco e yen. E cosa cambierà per i dazi?

È scattato subito l'effetto bene rifugio, in vista di possibili strette sull'IA e di scelte imprevedibili in politica estera
Trump perde: tutti verso franco e yen. E cosa cambierà per i dazi?
Sophia Scheller/ZUMA Press Wire/dpa
Fonte Ats Ans Awp
di Redazione
Trump perde: tutti verso franco e yen. E cosa cambierà per i dazi?
È scattato subito l'effetto bene rifugio, in vista di possibili strette sull'IA e di scelte imprevedibili in politica estera

WASHINGTON - Oltre ai Democratici, che hanno riversato una vera e propria valanga azzurra addosso a Trump, ci sono altri due vincitori delle elezioni di Midterm: sono lo yen giapponese e il franco svizzero. Pronti, via e la valuta elvetica ha guadagnato quasi l'1% su quella statunitense.

A spiegarlo è Bloomberg: gli investitori si sono orientati sul classico "rifugio sicuro" in tempi di incertezze, a scapito del dollaro che ha vissuto la sua giornata peggiore da un mese a questa parte. I dubbi riguardano soprattutto una possibile stretta normativa sui settori tech e specialmente sull'intelligenza artificiale, ora che il Congresso appare saldamente in mani democratiche.

Tra i timori degli osservatori c'è anche la possibilità che Trump reagisca alla sconfitta con scelte più imprevedibili in politica estera. In particolare, potrebbe tornare in primo piano il conflitto con l'Iran, con il rischio di un nuovo attacco statunitense condotto insieme a Israele.

Cosa cambia per i mercati svizzeri?
Le elezioni di metà mandato negli Stati Uniti potrebbero avere ripercussioni anche sui mercati finanziari svizzeri. La prospettiva di un cambiamento degli equilibri politici a Washington sembra infatti pesare sulle Borse. Per il mercato azionario svizzero, il broker IG prevede un calo dell'1,16%. Si profilano perdite anche per i principali indici europei, mentre i futures di Wall Street sono in territorio negativo e diverse piazze asiatiche registrano forti ribassi. Secondo Santosh Brivio, esperto di mercato della Migros Bank, il settore tecnologico potrebbe essere tra i più colpiti. Gli investitori stanno infatti rivedendo le proprie aspettative di fronte a un possibile ridimensionamento dell'agenda di deregolamentazione e investimenti promossa da Trump.

Nonostante le tensioni immediate, gli economisti invitano a non sopravvalutare gli effetti di lungo periodo delle elezioni di metà mandato sui mercati finanziari. Come aveva osservato alla vigilia del voto Daniel Kalt, capo economista di UBS Svizzera, storicamente le Midterms sono state accompagnate da un aumento della volatilità, senza però provocare inversioni di tendenza durature sui mercati azionari.

Secondo la banca Lombard Odier, rimane però difficile prevedere quale sarà l'effetto delle nuove maggioranze sull'andamento del dollaro. Un eventuale indebolimento della valuta americana rappresenterebbe un ulteriore ostacolo per gli esportatori svizzeri, mentre renderebbe più convenienti le vacanze e gli acquisti negli Stati Uniti.

Pressione allentata sull'economia elvetica?
La probabile vittoria dei Democratici alle elezioni di metà mandato negli Stati Uniti potrebbe contribuire ad attenuare le tensioni commerciali con la Svizzera. Per gli esportatori elvetici, un cambio di maggioranza al Congresso potrebbe infatti tradursi in un minor rischio di ulteriori aumenti dei dazi doganali imposti dall'amministrazione di Donald Trump.

Con una nuova maggioranza in entrambe le Camere del Congresso, i Democratici avrebbero la possibilità di bloccare i progetti di legge del presidente e di esercitare una maggiore pressione sulla sua politica commerciale. Secondo la banca J. Safra Sarasin, questo nuovo equilibrio politico potrebbe favorire un allentamento della politica dei dazi, soprattutto nei confronti dei Paesi alleati degli Stati Uniti.

Una rapida abolizione delle tariffe già in vigore appare tuttavia improbabile. Trump conserverebbe infatti il diritto di veto e la possibilità di intervenire attraverso decreti presidenziali in determinati ambiti. Per l'economia svizzera, quindi, l'incertezza legata alla politica commerciale americana dovrebbe persistere ancora per qualche tempo.

Entra nel canale WhatsApp di Ticinonline.
Iscriviti alla newsletter giornaliera di Tio per ricevere le notizie più importanti direttamente nella tua casella di posta.
Naviga su tio.ch senza pubblicità Prova TioABO per 7 giorni.
democraticidonald trumpfranco svizzeroguerra commercialemercati finanziarimidtermyen giapponese
COMMENTI
NOTIZIE PIÙ LETTE
Pensionati felici: ecco il miglior Paese dove godersi la terza età
LIVE
FOCUS
1 gior
19

Pensionati felici: ecco il miglior Paese dove godersi la terza età

«Un escrem... incazz...». Il post del consigliere comunale suscita sdegno
LIVE
LOCARNO
1 gior
126
204

«Un escrem... incazz...». Il post del consigliere comunale suscita sdegno

Notte di fuoco: e al mattino scattano le manette
LIVE
BELLINZONA
16 ore

Notte di fuoco: e al mattino scattano le manette

Scooter danneggiato dal richiedente l'asilo, il meccanico: «Lo riparo gratis»
LIVE
BALERNA
1 gior
94
214

Scooter danneggiato dal richiedente l'asilo, il meccanico: «Lo riparo gratis»

Tensione all'esterno di un locale
LIVE
LUGANO
3 gior

Tensione all'esterno di un locale

La mamma dice che il figlio non ha ucciso nessuno
LIVE
CANTONE
23 ore

La mamma dice che il figlio non ha ucciso nessuno

«Ci hanno rubato 15mila franchi di gioielli»: il video del furto lampo
LIVE
MUZZANO
19 ore
33
72

«Ci hanno rubato 15mila franchi di gioielli»: il video del furto lampo

Shock in Spagna: morto dopo un intervento sconsiderato in campo
LIVE
SANTA CRUZ DE TENERIFE
23 ore
7

Shock in Spagna: morto dopo un intervento sconsiderato in campo

La polizia cambia look: dopo 20 anni arriva la nuova divisa
LIVE
CANTONE
2 gior
37
114

La polizia cambia look: dopo 20 anni arriva la nuova divisa

Dopo la lite spunta la lama: grave un uomo
LIVE
BELLINZONA
1 gior
29
62

Dopo la lite spunta la lama: grave un uomo

Pubblica un video sul Cervino, poco dopo perde la vita
LIVE
VALLESE
2 gior

Pubblica un video sul Cervino, poco dopo perde la vita

Autostrade a 80 km/h? «Le auto elettriche devono poter viaggiare a 120 all'ora»
LIVE
SVIZZERA
1 gior
45
175

Autostrade a 80 km/h? «Le auto elettriche devono poter viaggiare a 120 all'ora»

Paolo Belli rompe il silenzio dopo la tragedia: «Ho deciso di tornare»
LIVE
ITALIA
23 ore
21

Paolo Belli rompe il silenzio dopo la tragedia: «Ho deciso di tornare»

Agenti, strade chiuse e più di mille delegati per una Lugano inedita
LIVE
CANTONE
1 gior
44
140

Agenti, strade chiuse e più di mille delegati per una Lugano inedita

Basilea battuto, il Lugano non molla e vola a +9 sullo Young Boys
LIVE
SUPER LEAGUE
2 gior
24
73

Basilea battuto, il Lugano non molla e vola a +9 sullo Young Boys

Lavorano fino a 51 ore a settimana: «È intollerabile»
LIVE
CANTONE
1 gior
37
76

Lavorano fino a 51 ore a settimana: «È intollerabile»

Bottiglie e rifiuti al parchetto: «Vergognoso e inaccettabile»
LIVE
LUGANO
2 gior
38
94

Bottiglie e rifiuti al parchetto: «Vergognoso e inaccettabile»

Al Lis chi si ammala rischia di perdere parte dello stipendio
LIVE
LUGANO
2 gior
37
77

Al Lis chi si ammala rischia di perdere parte dello stipendio

«Ti curano solo se sei ricco»
LIVE
ATLETICA
2 gior
9
38

«Ti curano solo se sei ricco»

Frontalieri, cambia la tassa sulla salute: quota fissa tra 30 e 150 euro
LIVE
CONFINE
23 ore
11
40

Frontalieri, cambia la tassa sulla salute: quota fissa tra 30 e 150 euro

«Sì, ho scritto un post di getto. Ero arrabbiato e ho usato parole volgari»
LIVE
LOCARNO
18 ore
41
110

«Sì, ho scritto un post di getto. Ero arrabbiato e ho usato parole volgari»

Si accaniscono contro una Porsche nella notte di Halloween: il conto è salatissimo
LIVE
ZURIGO
2 gior
15
94

Si accaniscono contro una Porsche nella notte di Halloween: il conto è salatissimo

«489 metri quadri di bosco da abbattere: è davvero necessario?»
LIVE
LUGANO
1 gior
9
118

«489 metri quadri di bosco da abbattere: è davvero necessario?»

Ha parlato a lungo con i media e quando il corpo è stato identificato, è scoppiato a piangere
LIVE
ARGOVIA
2 gior
7
30

Ha parlato a lungo con i media e quando il corpo è stato identificato, è scoppiato a piangere

«Anche chi lavora oggi è in difficoltà»
LIVE
CANTONE
2 gior
35
41

«Anche chi lavora oggi è in difficoltà»

A piedi in autostrada: 19enne travolta e uccisa da diversi veicoli
LIVE
FRIBURGO
1 gior
6

A piedi in autostrada: 19enne travolta e uccisa da diversi veicoli

Ha rischiato la paralisi, ha vinto tanto: Michelle Gisin si ritira
LIVE
SCI ALPINO
22 ore
8
63

Ha rischiato la paralisi, ha vinto tanto: Michelle Gisin si ritira

Truffa da 58mila franchi sui voli Swiss ed Easyjet: il piano di una coppia francese
LIVE
SVIZZERA
1 gior
7
41

Truffa da 58mila franchi sui voli Swiss ed Easyjet: il piano di una coppia francese

Proiettile in casa, attraversa due porte e si conficca nel muro
LIVE
BREGAGLIA (GR)
16 ore
3
50

Proiettile in casa, attraversa due porte e si conficca nel muro

Crans-Montana, il conto della tragedia fa tremare il Comune: «Non ha i mezzi per pagare»
LIVE
SVIZZERA
2 gior
18
61

Crans-Montana, il conto della tragedia fa tremare il Comune: «Non ha i mezzi per pagare»

«Erezioni più forti» con gli Honey Pack? Swissmedic avverte: «Fate attenzione»
LIVE
SVIZZERA
12 ore
6
43

«Erezioni più forti» con gli Honey Pack? Swissmedic avverte: «Fate attenzione»

Tutti denunciati
LIVE
CANTONE
2 gior
16
34

Tutti denunciati

Attacchi hacker ai frigoriferi: ci hanno provato anche con Coop
LIVE
EUROPA / SVIZZERA
1 gior
7
60

Attacchi hacker ai frigoriferi: ci hanno provato anche con Coop

Che Ambrì!
LIVE
HCAP - L'ANALISI
2 gior
16
88

Che Ambrì!

Dischi in faccia e ossa rotte: partita dell'orrore in Seconda lega
LIVE
BERNA
1 gior
19

Dischi in faccia e ossa rotte: partita dell'orrore in Seconda lega

Daro, costruzioni bloccate e riali a rischio: cosa sta succedendo sulla collina?
LIVE
BELLINZONA
3 gior
19

Daro, costruzioni bloccate e riali a rischio: cosa sta succedendo sulla collina?

Serena è stata ritrovata
LIVE
CANTONE
1 gior
14
49

Serena è stata ritrovata

Morte per il pallone, moglie e figlia erano in tribuna
LIVE
SANTA CRUZ DE TENERIFE
12 ore
14

Morte per il pallone, moglie e figlia erano in tribuna

Attacco ai frigoriferi dei supermercati: «Temperature a 50 gradi»
LIVE
EUROPA
1 gior
15
58

Attacco ai frigoriferi dei supermercati: «Temperature a 50 gradi»

Natale 2026, ecco le quattro domeniche di apertura straordinaria dei negozi
LIVE
CANTONE
1 gior
1
27

Natale 2026, ecco le quattro domeniche di apertura straordinaria dei negozi

«Ticino indietro, ma non demordo»: Jonas si batte per far tornare i conti
LIVE
MOTTO
1 gior
2
25

«Ticino indietro, ma non demordo»: Jonas si batte per far tornare i conti

La chiamano "regina di Halloween" e il suo costume lo conferma
LIVE
GERMANIA
3 gior
1
49

La chiamano "regina di Halloween" e il suo costume lo conferma

«Wüthrich non è mai stato convinto»
LIVE
HCAP
15 ore
20
24

«Wüthrich non è mai stato convinto»

Proteste a Zurigo e Basilea: notte di incendi e scontri
LIVE
SVIZZERA
2 gior
44
104

Proteste a Zurigo e Basilea: notte di incendi e scontri

«Mia madre beveva anche al mattino»
LIVE
ZURIGO
2 gior
22

«Mia madre beveva anche al mattino»

Un tempo è finito
LIVE
HCL - L'ANALISI
1 gior
25
30

Un tempo è finito

«Ho ringraziato Mansueto per tutto quello che fa per il Lugano»
LIVE
FCL
2 gior
43
25

«Ho ringraziato Mansueto per tutto quello che fa per il Lugano»

Ecco don Funerale
LIVE
CANTONE
4 gior
21
74

Ecco don Funerale

ULTIME NOTIZIE DAL MONDO
Dopo la tragedia, le dimissioni
LIVE
SPAGNA
1 ora
1

Dopo la tragedia, le dimissioni

Lo "tsunami blu" travolge Trump: «Abbiamo sconfitto Golia»
LIVE
STATI UNITI
1 ora
8
103

Lo "tsunami blu" travolge Trump: «Abbiamo sconfitto Golia»

La batosta è storica: tutte le roccaforti repubblicane espugnate dai Dem
LIVE
STATI UNITI
2 ore
1
20

La batosta è storica: tutte le roccaforti repubblicane espugnate dai Dem

Trump: «Abbiamo perso perché non ero candidato»
LIVE
STATI UNITI
3 ore
4
39

Trump: «Abbiamo perso perché non ero candidato»

Svolta storica in Texas: Gina Hinojosa è la prima governatrice latina
LIVE
STATI UNITI
3 ore
17

Svolta storica in Texas: Gina Hinojosa è la prima governatrice latina

Batosta per Trump: Camera e Senato ai democratici (e spunta Mr. Veto)
LIVE
STATI UNITI
3 ore
8
49

Batosta per Trump: Camera e Senato ai democratici (e spunta Mr. Veto)

Binance, falsi colloqui di lavoro e malware: così hanno rubato 6 miliardi
LIVE
CRIPTOVALUTE
10 ore

Binance, falsi colloqui di lavoro e malware: così hanno rubato 6 miliardi

L'America sceglie, Trump in trincea teme "l'onda blu"
LIVE
STATI UNITI
11 ore
7

L'America sceglie, Trump in trincea teme "l'onda blu"

Midterm, Trump rischia di perdere il controllo del Congresso
LIVE
STATI UNITI
15 ore
5
20

Midterm, Trump rischia di perdere il controllo del Congresso

La Procura chiede il processo per Andrea Sempio
LIVE
DELITTO DI GARLASCO
16 ore
2
19

La Procura chiede il processo per Andrea Sempio