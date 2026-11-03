Binance, falsi colloqui di lavoro e malware: così hanno rubato 6 miliardi

Stando a quanto riferito dall'exchange di criptovalute, gli aggressori hanno iniziato a preparare la violazione già a giugno. Inizialmente hanno preso di mira un ingegnere della piattaforma, inducendolo a scaricare una versione infetta da virus di "Homebrew", un noto software di programmazione. Sebbene i team di sicurezza informatica di Binance abbiano individuato e rimosso il malware, gli hacker avevano già avuto modo di raccogliere informazioni sull'ingegnere e sui suoi colleghi.