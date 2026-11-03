Midterm, ora i bookmaker puntano sulla "Blue Wave"
Per Kalshi e Polymarket i repubblicani avrebbero ben poche speranze anche di mantenere il controllo del Senato
WASHINGTON D.C. - Kalshi, la piattaforma di scommesse sulle previsioni elettorali legata al figlio del presidente Donald Trump, attribuisce oggi ai democratici le probabilità più alte finora registrate di conquistare sia Camera che Senato nelle elezioni di Midterm.
Nel giorno del voto negli USA, Kalshi stima al 76% la probabilità che il Partito democratico conquisti il controllo sia della Camera dei rappresentanti sia del Senato. A gennaio le probabilità di una doppia vittoria democratica erano ferme al 28%.
Gli scommettitori di Kalshi attribuiscono inoltre una probabilità del 20% a uno scenario in cui i democratici conquistino la Camera, mentre i repubblicani mantengano il controllo del Senato. Le probabilità che i repubblicani conservino la maggioranza in entrambe le Camere sono invece stimate al 6,5%. Le percentuali di Kalshi riflettono le quotazioni di un mercato di previsione, non i risultati di un sondaggio elettorale.
Anche Polymarket, un'altra piattaforma online di scommesse, lascia poche speranze ai repubblicani. Oggi, secondo le quotazioni degli scommettitori, i democratici hanno il 77% di probabilità di conquistare il Senato, contro il 23% attribuito ai repubblicani di mantenerne il controllo.
Kalshi è legata a Trump attraverso il figlio Donald Trump Jr., entrato l'anno scorso come consulente della piattaforma con quote della società per circa 300'000 dollari, secondo il "Financial Times". Il figlio maggiore del presidente è inoltre nel consiglio consultivo di Polymarket dall'agosto 2025 e detiene un investimento nella società di entità non resa pubblica attraverso il suo fondo di venture capital 1789 Capital.