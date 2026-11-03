Altro che dolcetto o scherzetto: spilli e viti nei dolci, «crimine subdolo»

Bambini feriti e segnalazioni in tutta la Germania

In Germania, uno degli ultimi episodi riguarda un bambino di Neustadt-Glewe, rimasto ferito alla bocca dopo aver addentato un dolce contenente un ago. Secondo quanto riferito dalla polizia, le lesioni sono lievi. Il giorno precedente, in Bassa Sassonia, una bambina di nove anni si era ferita alla lingua mangiando un'altra barretta di cioccolato manomessa.

Ma i due casi rappresentano soltanto una parte di un fenomeno più ampio. Ritrovamenti di aghi, viti e altri oggetti metallici appuntiti sono stati segnalati in quasi tutti gli Stati federati tedeschi. E gli episodi non si fermano all'interno del confine.