Altro che dolcetto o scherzetto: spilli e viti nei dolci, «crimine subdolo»
Aghi, viti e spilli nei dolci di Halloween sono stati segnalati in gran parte del Paese e anche in Austria. Adesso indaga anche l'Europol
Aghi nascosti nelle barrette di cioccolato, spilli e viti infilati nei dolci raccolti durante Halloween. Quello che dovrebbe essere un innocuo dolcetto si è trasformato in una trappola per diversi bambini, rimasti feriti dopo aver mangiato dolciumi manomessi.
Dalla Germania all'Austria, fino al Nord Europa, si moltiplicano le segnalazioni. Le autorità hanno avviato indagini per capire se gli episodi siano collegati tra loro, mentre l'Europol segue il caso.
Bambini feriti e segnalazioni in tutta la Germania
In Germania, uno degli ultimi episodi riguarda un bambino di Neustadt-Glewe, rimasto ferito alla bocca dopo aver addentato un dolce contenente un ago. Secondo quanto riferito dalla polizia, le lesioni sono lievi. Il giorno precedente, in Bassa Sassonia, una bambina di nove anni si era ferita alla lingua mangiando un'altra barretta di cioccolato manomessa.
Ma i due casi rappresentano soltanto una parte di un fenomeno più ampio. Ritrovamenti di aghi, viti e altri oggetti metallici appuntiti sono stati segnalati in quasi tutti gli Stati federati tedeschi. E gli episodi non si fermano all'interno del confine.
Da Vienna a Copenaghen, casi in tutta Europa
Tra le segnalazioni figura anche quello di una ragazza rimasta ferita in Austria. In Norvegia, secondo quanto riferito dall'agenzia di stampa NTB, una tredicenne ha scoperto un ago mentre masticava una barretta di liquirizia, mentre un'altra ragazza ha trovato un oggetto simile addentando del cioccolato.
Altri casi sono stati segnalati nell'area metropolitana di Copenaghen, in Danimarca, e nella contea irlandese di Donegal, dove la polizia sta indagando sul ritrovamento di piccoli aghi metallici nei dolci distribuiti per Halloween. Gli accertamenti si concentrano in particolare nelle cittadine confinanti di Ballybofey e Stranorlar, come riportato dall'emittente pubblica RTÉ.
La lista dei Paesi coinvolti potrebbe inoltre allungarsi: secondo il ministro dell'Interno austriaco Gerhard Karner, episodi analoghi si sarebbero verificati anche in Ungheria.
Indagini internazionali, coinvolta Europol
Le indagini si estendono ora a livello internazionale. L'Ufficio federale di polizia criminale di Vienna ha istituito un'unità investigativa dedicata, che opera in stretto contatto con le autorità tedesche ed Europol.
«Faremo tutto il possibile per chiarire questo crimine vile e subdolo», ha dichiarato il ministro Karner durante una conferenza stampa. La polizia federale austriaca ha confermato uno scambio costante di informazioni con gli altri Paesi coinvolti, senza tuttavia fornire ulteriori dettagli sulle indagini.
Europol, interpellata dall'agenzia di stampa tedesca dpa, ha precisato che il fenomeno dei dolci manomessi, contenenti oggetti estranei o sostanze pericolose, è già noto alle forze dell'ordine. L'agenzia europea non istituirà quindi una nuova task force, ma sosterrà le autorità nazionali nell'ambito di un progetto investigativo già esistente.
La pista dei social e il rischio emulazione
Resta da capire se i diversi episodi siano collegati. Stando alle informazioni fornite dalle autorità, i responsabili non sono ancora stati individuati e risalire alla provenienza dei dolci manomessi si sta rivelando complicato.
Tra le ipotesi al vaglio c'è quella dell'emulazione attraverso Internet. Gerald Tatzgern, responsabile delle indagini dell'Ufficio federale di polizia criminale austriaco, non esclude che gli autori possano essere entrati in contatto tramite social network o forum online.
Episodi simili si erano già verificati in passato, ma la frequenza delle recenti segnalazioni in Germania ha attirato l'attenzione degli investigatori. Per ora non è chiaro se si tratti di azioni isolate o coordinate.
Le autorità invitano intanto i genitori a controllare i dolci raccolti dai bambini durante Halloween, prestando attenzione a confezioni danneggiate, fori o altri segni di manomissione.