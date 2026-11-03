Vucic ha graziato criminali, corrotti e ultras

L'atto di clemenza, emesso il 27 settembre dall'allora presidente serbo subito prima di dimettersi e in vista delle elezioni, era stato annunciato come un gesto «simmetrico» di «misericordia» e di pacificazione del Paese. Riguardava in totale 49 persone, inclusi 12 attivisti e studenti delle proteste anti-governative (il cosiddetto "Gruppo di Novi Sad") e 11 persone legate alla fazione pro-governativa.