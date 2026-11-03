Tre mesi alla deriva

Il gruppo, composto in totale da nove persone, era partito il 30 luglio per una traversata che avrebbe dovuto durare solo un'ora tra le isole coralline di Murilo e Ruo, nello stato insulare della Micronesia. Durante il viaggio, la barca è incappata in una tempesta, è stata trascinata via e poi è scomparsa.

Dieci giorni di ricerche senza esito

La Guardia Costiera degli Stati Uniti ha cercato i dispersi insieme ad aerei della Marina e dell'Aeronautica statunitense. Dopo dieci giorni, le ricerche sono state interrotte senza risultato: erano stati perlustrati decine di migliaia di chilometri quadrati di mare.