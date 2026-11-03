Tre mesi alla deriva
Cinque persone, tra cui due bambini, sono sopravvissute dopo essere state ritrovate vicino alle isole Kiribati, settimane dopo che le ricerche ufficiali erano state interrotte.
KIRIBATI - Migliaia di chilometri d'acqua, nessuna terra in vista e poi un miracolo: dopo circa tre mesi nel Pacifico, cinque persone sono state trovate vive nella loro barca vicino alla remota isola di Fanning, nello stato insulare del Pacifico del Sud Kiribati.
Tra i sopravvissuti ci sono anche due bambini, come ha riferito l'emittente australiana ABC citando un politico locale nello stato insulare di Kiribati.
Il gruppo, composto in totale da nove persone, era partito il 30 luglio per una traversata che avrebbe dovuto durare solo un'ora tra le isole coralline di Murilo e Ruo, nello stato insulare della Micronesia. Durante il viaggio, la barca è incappata in una tempesta, è stata trascinata via e poi è scomparsa.
Dieci giorni di ricerche senza esito
La Guardia Costiera degli Stati Uniti ha cercato i dispersi insieme ad aerei della Marina e dell'Aeronautica statunitense. Dopo dieci giorni, le ricerche sono state interrotte senza risultato: erano stati perlustrati decine di migliaia di chilometri quadrati di mare.
Domenica, però, gli abitanti del villaggio di Fanning hanno improvvisamente scoperto la barca e salvato gli occupanti. Il gruppo è stato immediatamente assistito dal punto di vista medico, ha riferito l'ABC citando il deputato locale Kaotitaake Rakoroa. Peri sopravvissuti è stato presidsposto il trasporto sull'isola vicina di Kiritimati per ulteriori cure.
Restsa il mistero su come siano sopravvissuti
Secondo le informazioni, i sopravvissuti finora non hanno parlato pubblicamente della loro esperienza e hanno chiesto il rispetto della loro privacy. Non si sa quindi ancora cosa sia successo alle altre quattro persone a bordo.
I precedenti
Nella regione si sono verificati di recente altri casi drammatici: solo la scorsa settimana un pescatore di 18 anni della Papua Nuova Guinea è stato salvato dopo 41 giorni in mare al largo di Kiribati. Suo cugino non è invece sopravvissuto all'odissea.
Nel mese scorso, altri tre cittadini della Papua Nuova Guinea erano stati trovati vivi dopo circa 70 giorni in mare nei pressi dell'isola di Kiritimati.