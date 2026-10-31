Sciare costa sempre di più: ecco quanto si pagava 20 anni fa

SVIZZERA - La stagione sciistica è già iniziata in alcune località svizzere, tra cui Titlis–Engelberg e Tschentenalp–Adelboden, dove l'apertura anticipata ha suscitato alcune critiche. Nelle prossime settimane si aggiungeranno progressivamente altre stazioni. E quest'anno l'inverno potrebbe arrivare particolarmente presto, alla luce dell'evoluzione del vortice polare.