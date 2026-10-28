Niente da dichiarare? «No». E quei foulard?
Fermata per un controllo al valico di Gaggiolo, nel bagagliaio aveva articoli di lusso per un valore di oltre 23mila euro
Fermata per un controllo al valico di Gaggiolo, nel bagagliaio aveva articoli di lusso per un valore di oltre 23mila euro
GAGGIOLO - Contanti o merce da dichiarare? «No». In realtà, nel baule dell'automobile qualcosa c'era. E non si parla di spiccioli.
Il fatto, come si apprende da un comunicato della Guardia di Finanza di Varese, è avvenuto al valico doganale di Gaggiolo. Protagonista: una vettura che dalla Svizzera si recava in Italia. La conducente, dopo aver risposto alla domanda di rito dei finanzieri, è stata sottoposta a un controllo di routine. E nel bagagliaio è stata rinvenuta una borsa ricolma di foulard di lusso. Valore complessivo: oltre 23mila euro.
A causa della mancata dichiarazione, alla donna è stata contestata la violazione amministrativa in materia di contrabbando.
La viaggiatrice, si legge, ha quindi manifestato la volontà di avvalersi dell’istituto del ravvedimento operoso, pagando immediatamente la cifra di 7'297,86 euro, comprensivi di sanzione, dazi e IVA.