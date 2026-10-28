Niente da dichiarare? «No». E quei foulard?

Il fatto, come si apprende da un comunicato della Guardia di Finanza di Varese, è avvenuto al valico doganale di Gaggiolo. Protagonista: una vettura che dalla Svizzera si recava in Italia. La conducente, dopo aver risposto alla domanda di rito dei finanzieri, è stata sottoposta a un controllo di routine. E nel bagagliaio è stata rinvenuta una borsa ricolma di foulard di lusso. Valore complessivo: oltre 23mila euro.