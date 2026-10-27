Charity Game, Lega cancro Ticino ringrazia l'Ambrì-Piotta

Per l'occasione l'Ambrì si è vestito di rosa, aderendo al mese dedicato alla sensibilizzazione e alla prevenzione del tumore al seno. I giocatori sono scesi sul ghiaccio con maglie speciali, successivamente messe all'asta sulla piattaforma Ricardo.ch attraverso il profilo ufficiale dell'HCAP, un'iniziativa che ha permesso di trasformare la passione per i colori biancoblù in un gesto concreto di solidarietà.

Secondo l'associazione, la disponibilità della società e la partecipazione del pubblico hanno contribuito a portare l'attenzione su un tema che coinvolge tante persone e famiglie, ricordando il valore della prevenzione e l'importanza di poter contare su un sostegno durante il percorso della malattia.