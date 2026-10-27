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Charity Game, Lega cancro Ticino ringrazia l'Ambrì-Piotta

L'HCAP si è vestito di rosa per l'occasione e le maglie speciali sono state successivamente messe all'asta
Charity Game, Lega cancro Ticino ringrazia l'Ambrì-Piotta
LEGA CANCRO TICINO
Fonte Lega cancro Ticino
elaborata da Redazione
Charity Game, Lega cancro Ticino ringrazia l'Ambrì-Piotta
L'HCAP si è vestito di rosa per l'occasione e le maglie speciali sono state successivamente messe all'asta

QUINTO - La Lega cancro Ticino ha espresso la propria riconoscenza all'HC Ambrì-Piotta per il Charity Game disputato sabato 17 ottobre alla Gottardo Arena contro il Ginevra-Servette, una serata che ha unito hockey e solidarietà nel segno della prevenzione del tumore al seno e dei 90 anni dell'associazione.

Durante uno degli intervalli dell'incontro, il presidente della Lega cancro Ticino Carlo Marazza si è rivolto al pubblico ricordando il significato dell'anniversario: «La Lega cancro Ticino festeggia i suoi 90 anni. Quasi un secolo al fianco delle persone colpite dal cancro e delle loro famiglie».

Per l'occasione l'Ambrì si è vestito di rosa, aderendo al mese dedicato alla sensibilizzazione e alla prevenzione del tumore al seno. I giocatori sono scesi sul ghiaccio con maglie speciali, successivamente messe all'asta sulla piattaforma Ricardo.ch attraverso il profilo ufficiale dell'HCAP, un'iniziativa che ha permesso di trasformare la passione per i colori biancoblù in un gesto concreto di solidarietà.

Secondo l'associazione, la disponibilità della società e la partecipazione del pubblico hanno contribuito a portare l'attenzione su un tema che coinvolge tante persone e famiglie, ricordando il valore della prevenzione e l'importanza di poter contare su un sostegno durante il percorso della malattia.

Come ha sottolineato Marazza, si è trattato di «un gesto importante, che trasforma la passione per l'hockey in solidarietà» - un messaggio che riassume lo spirito della serata e che acquista un significato particolare nell'anno in cui la Lega cancro Ticino celebra nove decenni di vicinanza alle persone colpite dal cancro e ai loro familiari.

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