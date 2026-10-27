Sedi della Giustizia: non solo Lugano o Bellinzona. Ma il Parlamento vota no

Rossi (UDC): «La giustizia appannaggio di chi sta dalla parte del mestolo»

Per Tuto Rossi (UDC), relatore del rapporto di minoranza e favorevole all’accoglimento dell’iniziativa insieme a PVL e MPS, «in fondo l’iniziativa dice soltanto questo: sgombriamo il campo in vista della prospettata riforma della giustizia, permettendo così al Consiglio di Stato di elaborare un progetto globale senza l’intralcio di una legge anacronistica». Il deputato democentrista ha sottolineato «l’enorme danno d’immagine» delle istituzioni democratiche ticinesi, «con profonde ripercussioni sulla fiducia dei ticinesi nelle proprie autorità. Si è diffusa l’impressione che la giustizia sia appannaggio di chi ha la fortuna di stare dalla parte del mestolo». Per Rossi è quindi innegabile «che l’intero corpo dei magistrati e il sistema dei tribunali necessitino di una revisione urgente e profonda. Abbiamo bisogno di magistrati di qualità e, soprattutto, di strutture immobiliari moderne, facilmente accessibili ai cittadini, efficienti e separate tra loro».

Gobbi (DI): «Tornare al punto di partenza non risolve i problemi»

Nel suo intervento, Norman Gobbi, direttore del Dipartimento delle istituzioni, ha precisato che «il Cantone fatica a trovare una risposta adeguata in ambito logistico». Ha poi aggiunto: «È stata individuata una soluzione che il Parlamento ha approvato, ma che il popolo ha poi bocciato. Fa quindi un po’ male constatare che qualcuno abbia accolto la situazione con una certa ironia. Tornare alla casella di partenza, come nel gioco dell’oca, non risolve i problemi storici della logistica della magistratura ticinese».