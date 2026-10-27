Cerca e trova immobili
Segnalaci
BELLINZONA

Nuovo direttore e bimbi in giuria... Ma non è tutto: le novità di Castellinaria

La 39esima edizione del festival porta diverse novità, dalla direzione artistica affidata a Erik Bernasconi al maggiore coinvolgimento dei giovani adulti, con proposte pensate per un pubblico più ampio.
Nuovo direttore e bimbi in giuria... Ma non è tutto: le novità di Castellinaria
TiPress
di Corinne CirignottaGiornalista in stage
Nuovo direttore e bimbi in giuria... Ma non è tutto: le novità di Castellinaria
La 39esima edizione del festival porta diverse novità, dalla direzione artistica affidata a Erik Bernasconi al maggiore coinvolgimento dei giovani adulti, con proposte pensate per un pubblico più ampio.

BELLINZONA - «Un festival che ha trentanove anni ma che è giovane, ha nuovi input, nuove energie e nuove idee». Con queste parole la presidente Flavia Marone ha presentato la 39esima edizione di Castellinaria, in programma dal 14 al 21 novembre a Bellinzona.

Un'edizione all'insegna del rinnovamento con sette giurie e una programmazione che si apre anche ai giovani adulti, senza perdere di vista il pubblico di riferimento, quello dei bambini e dei ragazzi.

Il cambiamento più significativo riguarda però la direzione artistica che - come è ormai noto - passa dalle mani di Giancarlo Zappoli a quelle di Erik Bernasconi, già coordinatore della giuria Young.

Una nuova fase che, tuttavia, non cambia la vocazione della manifestazione. «Castellinaria vuole comunque essere quell'isola dove i ragazzi riescono a trovare dell'ossigeno», ha sottolineato Marone, ribadendo l'importanza di offrire ai giovani occasioni di confronto e strumenti per guardare al futuro con ottimismo.

La sfida di conquistare un nuovo pubblico
«Castellinaria è un festival per ragazzi, ma non solo». È da questa considerazione che parte Bernasconi per delineare il futuro della rassegna. Il nuovo direttore artistico intende mantenere centrale il rapporto con le scuole, cercando però di coinvolgere maggiormente una fascia di pubblico difficile da avvicinare al cinema d'autore: quella dei giovani adulti.

Una scelta che si riflette soprattutto nella programmazione fuori concorso, dove trovano spazio generi differenti. Tra i titoli annunciati figurano "La valle dei sorrisi", thriller italiano dalle atmosfere horror, e "Brianza", commedia nera che, secondo Bernasconi, richiama "Fargo" dei fratelli Coen. Per quest'ultimo film è prevista la presenza del regista, mentre gli organizzatori stanno lavorando per coinvolgere anche il cast.

La programmazione
«Contemporaneità» è la parola scelta da Bernasconi per descrivere la selezione, non soltanto per gli argomenti affrontati, ma anche per i linguaggi cinematografici utilizzati. Adolescenza, consenso, solitudine, condizione femminile e ricerca del proprio posto nella società attraversano le opere in programma.

Nel concorso Kids figurano il documentario italiano "La vita segreta dei giocattoli", presentato alla presenza delle registe, e lo svizzero "Splish Splash Forever!", già passato da diversi festival internazionali per giovani. Alla proiezione parteciperanno Natascha Beller e la protagonista Alva Mauer.

Nel concorso Young, "Nuclear Boy" esplora le dinamiche di gruppo nell'adolescenza, tra bisogno di appartenenza e pressioni legate all'integrazione nel gruppo. Sarà presente la sceneggiatrice Britt Snel.

In programma anche "Invisible", che affronta la sessualità delle persone con disabilità e, soprattutto, il diritto di una donna di decidere del proprio corpo.

I film da non perdere
Ad aprire Castellinaria sarà "Soap Fever", documentario finlandese sul successo di "Beautiful" durante la crisi economica degli anni Novanta. La chiusura sarà invece affidata alla commedia francese "Un p’tit truc en plus", che segue due gangster infiltrati in una colonia per persone con disabilità.

Il programma comprende anche alcune proiezioni speciali, tra cui due opere premiate, "Mr. Nobody Against Putin" e "Fjord", quest'ultimo proposto insieme al Circolo del cinema di Lugano. Spazio al territorio, con "Cercatori d'angeli", film girato in Ticino.

Anche i più piccoli diventano giurati
Un'altra novità riguarda la Piccola Rassegna, dedicata alle scuole dell'infanzia e alle elementari, che per la prima volta diventa competitiva. Saranno infatti direttamente i bambini a scegliere il film vincitore, esprimendo il proprio voto dopo le proiezioni.

Complessivamente saranno sette le giurie coinvolte, composte anche da studenti provenienti da altre regioni della Svizzera e dall'Italia.

Tra le iniziative più particolari torna «Oltre le sbarre», organizzata con il penitenziario cantonale della Stampa. Per il quinto anno, giovani detenuti nella fase finale dell'espiazione della pena parteciperanno alla valutazione dei film, nell'ambito del percorso di reintegrazione sociale promosso dal Patronato penale.

Non solo proiezioni
Castellinaria conferma anche la sua dimensione formativa. Il programma Industry, coordinato da Jacopo Greppi, prevede sei atelier e quattro conferenze, rivolti agli studenti e al pubblico.

Le attività spaziano dalla critica cinematografica alla scoperta dei mestieri del cinema, passando per la recitazione e il giornalismo. Spazio anche a temi di attualità, come la prevenzione delle disparità di genere attraverso il linguaggio cinematografico, con laboratori pensati per coinvolgere attivamente i giovani.

Torna inoltre il Kids Forum, giunto alla terza edizione e organizzato in collaborazione con festival di Lucerna e Losanna. Al centro degli incontri ci sarà il rapporto tra letteratura per l'infanzia e l'adolescenza e cinema.

Un festival che coinvolge tutto il Ticino
Il festival non si ferma a Bellinzona, ma raggiunge anche altre località del Cantone. Tornano infatti le proiezioni ad Acquarossa, Locarno, Massagno e Mendrisio, per consentire anche alle scuole più lontane di partecipare alla manifestazione senza doversi spostare fino alla capitale.

E mentre si prepara questa 39esima edizione, lo sguardo è già rivolto al prossimo anno. Nel 2027 Castellinaria taglierà infatti il traguardo dei quarant'anni. Gli organizzatori stanno già lavorando alle celebrazioni, ma per scoprire cosa hanno in programma bisognerà ancora aspettare.

Entra nel canale WhatsApp di Ticinonline.
Iscriviti alla newsletter giornaliera di Tio per ricevere le notizie più importanti direttamente nella tua casella di posta.
Naviga su tio.ch senza pubblicità Prova TioABO per 7 giorni.
39esima edizionecastellinariacinema ragazzifestival cinemagiovani adultiprogrammaterritorio ticino
COMMENTI
NOTIZIE PIÙ LETTE
Michelle Hunziker e Yann Sommer avvistati insieme
LIVE
SVIZZERA
3 gior
12
77

Michelle Hunziker e Yann Sommer avvistati insieme

Aggressione in pieno centro: colpite due donne
LIVE
LUGANO
22 ore
81

Aggressione in pieno centro: colpite due donne

Tempesta Boelo in arrivo: raffiche di vento fino a 150 km/h minacciano la Svizzera
LIVE
SVIZZERA
3 gior
6
25

Tempesta Boelo in arrivo: raffiche di vento fino a 150 km/h minacciano la Svizzera

Migros fonderà le sue cooperative regionali: si va verso il Gruppo unico
LIVE
SVIZZERA
1 gior
26
116

Migros fonderà le sue cooperative regionali: si va verso il Gruppo unico

Polizia tartassata dai coatti
LIVE
CANTONE
1 gior
42
66

Polizia tartassata dai coatti

Chi ha paura del fotovoltaico? «In pochi lo sanno, ma in Ticino siamo stati dei precursori»
LIVE
CANTONE
1 gior
16
17

Chi ha paura del fotovoltaico? «In pochi lo sanno, ma in Ticino siamo stati dei precursori»

No, non si è messo in posa
LIVE
CANTONE
3 gior
10
87

No, non si è messo in posa

«Io che ho vissuto il buio»
LIVE
CEVIO
8 ore
2
51

«Io che ho vissuto il buio»

Confiscata una villa con piscina da 700mila euro: indagini anche in Svizzera
LIVE
ITALIA
1 gior
1
9

Confiscata una villa con piscina da 700mila euro: indagini anche in Svizzera

«Sarà il più forte aumento dei prezzi dei voli della storia in Europa»
LIVE
SVIZZERA
1 gior
12
71

«Sarà il più forte aumento dei prezzi dei voli della storia in Europa»

Lettere dopo 7 anni: Galaxus chiede soldi per fatture cadute in prescrizione
LIVE
SVIZZERA
2 gior
21
23

Lettere dopo 7 anni: Galaxus chiede soldi per fatture cadute in prescrizione

«Niente giacca, niente soldi»: il reso da 820 franchi diventa un incubo
LIVE
LUCERNA
8 ore
26
64

«Niente giacca, niente soldi»: il reso da 820 franchi diventa un incubo

Casse malati, la ricetta di Ostinelli: «Tre anni a 140 franchi al mese. Poi premi fissi a 350»
LIVE
CANTONE
1 gior
119
216

Casse malati, la ricetta di Ostinelli: «Tre anni a 140 franchi al mese. Poi premi fissi a 350»

Proroga in scadenza per le auto con targhe ticinesi
LIVE
CAMPIONE D'ITALIA
2 gior
24
39

Proroga in scadenza per le auto con targhe ticinesi

In 900 a fare “Dolcetto o scherzetto”: è questa la casa più spaventosa del Ticino
LIVE
CAPRIASCA
1 gior
1
60

In 900 a fare “Dolcetto o scherzetto”: è questa la casa più spaventosa del Ticino

Tumore del pancreas, una nuova speranza arriva dal Ticino
LIVE
CANTONE
2 gior
13
79

Tumore del pancreas, una nuova speranza arriva dal Ticino

Come Hachikō, ma è una gatta: adesso ha un riparo per le sue otto ore d'attesa
LIVE
BASILEA CAMPAGNA
3 gior
10
258

Come Hachikō, ma è una gatta: adesso ha un riparo per le sue otto ore d'attesa

Cosa sta per annunciare Migros?
LIVE
SVIZZERA
1 gior
40
78

Cosa sta per annunciare Migros?

Solduno, un'auto prende fuoco in strada
LIVE
LOCARNO
1 gior
16
14

Solduno, un'auto prende fuoco in strada

Il Gran Consiglio boccia la settimana lavorativa di 32 ore
LIVE
CANTONE
20 ore
47
175

Il Gran Consiglio boccia la settimana lavorativa di 32 ore

Sciopero dei treni in Lombardia, disagi per chi parte dal Ticino
LIVE
CONFINE
2 gior
14
32

Sciopero dei treni in Lombardia, disagi per chi parte dal Ticino

Un frontaliere su due pensa di essere pagato meno dei colleghi svizzeri
LIVE
CONFINE
2 gior
190
279

Un frontaliere su due pensa di essere pagato meno dei colleghi svizzeri

Triste addio a Phillip Island: annullato il GP d'Australia
LIVE
MOTOGP
2 gior
16
11

Triste addio a Phillip Island: annullato il GP d'Australia

Raffreddore, Covid e influenza: cosa aspettarsi nelle prossime settimane
LIVE
SVIZZERA
2 gior
26
39

Raffreddore, Covid e influenza: cosa aspettarsi nelle prossime settimane

Ne basta poca per morire
LIVE
SVIZZERA
20 ore
11
34

Ne basta poca per morire

«Col senno di poi, farei un apprendistato»
LIVE
SVIZZERA
1 gior
27
55

«Col senno di poi, farei un apprendistato»

Aperto giusto due volte: «Lo schermo si è crepato!», e ciao ciao all'iPhone da 2'000 fr.
LIVE
HI-TECH
1 gior
20
67

Aperto giusto due volte: «Lo schermo si è crepato!», e ciao ciao all'iPhone da 2'000 fr.

«Una vergogna assoluta»: Trump attacca LeBron James
LIVE
NBA
2 gior
8
36

«Una vergogna assoluta»: Trump attacca LeBron James

Stop all'acquisto di Alloggi Ticino: «Oltre 9 milioni e non un appartamento in più»
LIVE
CANTONE
22 ore
11
41

Stop all'acquisto di Alloggi Ticino: «Oltre 9 milioni e non un appartamento in più»

Grand Hotel Locarno, tre nuove nomine in vista della riapertura
LIVE
LOCARNO
1 gior
17

Grand Hotel Locarno, tre nuove nomine in vista della riapertura

Bolsonaro: «La polizia mi ha tolto il passaporto»
LIVE
BRASILE
17 ore
15
59

Bolsonaro: «La polizia mi ha tolto il passaporto»

Porsche, Lamborghini e casa in Florida: il grande inganno dell'ex dipendente FFS
LIVE
BELLINZONA/SVIZZERA
4 ore
14
28

Porsche, Lamborghini e casa in Florida: il grande inganno dell'ex dipendente FFS

Dem pubblicano la testimonianza di Keul: «Trump mi ha stuprata brutalmente»
LIVE
STATI UNITI
19 ore

Dem pubblicano la testimonianza di Keul: «Trump mi ha stuprata brutalmente»

È ancora tempo di code al San Gottardo
LIVE
CANTONE
1 gior
3
30

È ancora tempo di code al San Gottardo

Orrore nel Reno: prima una gamba umana, poi altri resti nei sacchi
LIVE
ARGOVIA
1 gior

Orrore nel Reno: prima una gamba umana, poi altri resti nei sacchi

Il Lugano soffre ma sbanca anche Thun
LIVE
FCL
1 gior
17
65

Il Lugano soffre ma sbanca anche Thun

«Le manifestazioni mi spaventano»
LIVE
SVIZZERA
2 gior
13
32

«Le manifestazioni mi spaventano»

Grand Prix du Vin Suisse 2026: trionfo ticinese nella categoria Merlot
LIVE
CANTONE
3 gior
2
21

Grand Prix du Vin Suisse 2026: trionfo ticinese nella categoria Merlot

L'incredibile rimonta di Lula
LIVE
BRASILE
1 gior
36
109

L'incredibile rimonta di Lula

Torna la grande festa dei cicitt
LIVE
CUGNASCO-GERRA
2 gior
17

Torna la grande festa dei cicitt

Nuova operazione per Lindsey Vonn: ritorno sempre più lontano
LIVE
SCI ALPINO
4 ore
8
12

Nuova operazione per Lindsey Vonn: ritorno sempre più lontano

Stricker saluta il tennis e va in caserma
LIVE
TENNIS
2 gior
1
6

Stricker saluta il tennis e va in caserma

Ambrì, reazione da applausi: l’Ajoie si arrende 3-0
LIVE
HCAP
2 gior
10
55

Ambrì, reazione da applausi: l’Ajoie si arrende 3-0

Ex star della Premier League violentemente attaccata da un cane: «Spaventoso»
LIVE
CALCIO
20 ore
5
18

Ex star della Premier League violentemente attaccata da un cane: «Spaventoso»

Tir in fiamme nel deposito doganale, l'autista fa allontanare gli altri camion
LIVE
CONFINE
1 gior
14

Tir in fiamme nel deposito doganale, l'autista fa allontanare gli altri camion

«Insegnate, non reclutate»: nuovi striscioni firmati Fronte nazionale elvetico
LIVE
CANTONE
5 ore
114
148

«Insegnate, non reclutate»: nuovi striscioni firmati Fronte nazionale elvetico

Scontri tra tifosi di hockey, due feriti gravi
LIVE
VAUD
2 gior
5
39

Scontri tra tifosi di hockey, due feriti gravi

La Popillia si diffonde, ma il caldo ci mette una pezza
LIVE
CANTONE
1 gior
1
10

La Popillia si diffonde, ma il caldo ci mette una pezza

Vucic ammette la sconfitta: «Gli studenti hanno vinto le elezioni»
LIVE
SERBIA
1 gior
11
76

Vucic ammette la sconfitta: «Gli studenti hanno vinto le elezioni»

Ebola, donna ricoverata a Ginevra: ecco cosa provoca il virus nel corpo
LIVE
SVIZZERA
15 ore
19

Ebola, donna ricoverata a Ginevra: ecco cosa provoca il virus nel corpo

ULTIME NOTIZIE TICINO
Quando i bambini aiutano i bambini
LIVE
CANTONE/SVIZZERA
19 min

Quando i bambini aiutano i bambini

«Basta soldi a Berna, è ora di picchiare i pugni con i più "forti"»
LIVE
CANTONE
25 min
3

«Basta soldi a Berna, è ora di picchiare i pugni con i più "forti"»

Sedi della Giustizia: non solo Lugano o Bellinzona. Ma il Parlamento vota no
LIVE
CANTONE
32 min

Sedi della Giustizia: non solo Lugano o Bellinzona. Ma il Parlamento vota no

Gioventù spaccata: «Proteste sì, ma senza violenze»
LIVE
CANTONE
34 min
5

Gioventù spaccata: «Proteste sì, ma senza violenze»

Potenziata la rete di ricarica elettrica, tra nuovi punti e incentivi
LIVE
ASCONA
38 min

Potenziata la rete di ricarica elettrica, tra nuovi punti e incentivi

Dalla sanità alla tecnologia: a novembre le professioni si scoprono sul campo
LIVE
CANTONE
55 min

Dalla sanità alla tecnologia: a novembre le professioni si scoprono sul campo

Revocate le restrizioni sull'acqua, ma l’emergenza non è finita
LIVE
COLDRERIO
1 ora

Revocate le restrizioni sull'acqua, ma l’emergenza non è finita

Caso Maidan, arriva anche il ricorso al TRAM
LIVE
CANTONE
1 ora
9

Caso Maidan, arriva anche il ricorso al TRAM

Sciopero degli studenti, anche i docenti VPOD si mobilitano: «Stessa lotta»
LIVE
CANTONE
1 ora
4
22

Sciopero degli studenti, anche i docenti VPOD si mobilitano: «Stessa lotta»

Chi preferisce le banche cantonali? Non i ticinesi
LIVE
SVIZZERA / CANTONE
2 ore
3
4

Chi preferisce le banche cantonali? Non i ticinesi