Potenziata la rete di ricarica elettrica, tra nuovi punti e incentivi
Entrata in funzione una nuova stazione super rapida da 150 kW al posteggio San Materno. Il Comune offre anche un incentivo di 250 franchi per chi installa una colonnina privata.
ASCONA - Si amplia la rete di ricarica per auto elettriche nei posteggi pubblici di Ascona. Il Municipio, attraverso le Aziende Comunali, annuncia che i punti di ricarica attivi sul territorio sono saliti a 38, con l'entrata in funzione di una nuova stazione super rapida da 150 kW al parcheggio San Materno, nella zona del cimitero.
La nuova infrastruttura, operativa da pochi giorni, si aggiunge alle tre postazioni di ricarica rapida da 50 kW già presenti nel Borgo, situate al posteggio San Materno, presso la Polizia Comunale e al posteggio Angioli.
Il potenziamento della rete ha interessato diversi punti strategici del territorio comunale, tra cui la pista del ghiaccio della Siberia, le Palestre Comunali, il parco Parsifal, il Bagno pubblico e l'autosilo comunale.
Come funzionano le ricariche
Il pagamento alle colonnine può essere effettuato tramite l'applicazione swisscharge oppure con una carta RFID. Tutte le stazioni presenti ad Ascona sono inoltre consultabili sulle principali applicazioni dedicate alla gestione delle ricariche elettriche.
Attraverso l'app di swisscharge, gli automobilisti possono verificare in tempo reale la disponibilità delle postazioni, la potenza erogata e i costi della ricarica. L'applicazione permette anche di conoscere le eventuali tariffe aggiuntive previste in caso di sosta prolungata.
Un incentivo di 250 franchi per i residenti
Accanto all'ampliamento della rete pubblica, il Comune conferma il proprio sostegno all'installazione di infrastrutture di ricarica private. I cittadini di Ascona che decidono di dotarsi di una stazione di ricarica per auto elettriche presso la propria abitazione o attività possono infatti beneficiare di un contributo forfettario di 250 franchi.
Con questi interventi, il Municipio e le Aziende Comunali intendono favorire la diffusione della mobilità elettrica, rendendo più capillare l'accesso alle infrastrutture di ricarica e contribuendo agli obiettivi di tutela ambientale e transizione energetica.