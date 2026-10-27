Dalla sanità alla tecnologia: a novembre le professioni si scoprono sul campo
Un mese ricco di incontri e workshop per esplorare da vicino percorsi formativi e professioni in vari settori.
BELLINZONA - Entrare in un ospedale per conoscere le professioni sanitarie, trascorrere una giornata negli studi televisivi, mettersi alla prova in un'officina meccanica o scoprire il mondo dell'informatica. Anche a novembre Millestrade propone un calendario di porte aperte, stage, workshop e incontri informativi dedicati a giovani, famiglie e adulti interessati a conoscere da vicino il mondo della formazione e del lavoro.
L'iniziativa del Dipartimento dell'educazione, della cultura e dello sport (DECS), coordinata dalla Divisione della formazione professionale (DFP) insieme ai partner dell'orientamento e della formazione professionale, offre la possibilità di visitare aziende e centri formativi, incontrare apprendisti e professionisti e sperimentare concretamente diverse attività lavorative.
Un fine settimana dedicato alle professioni sanitarie
Tra gli appuntamenti principali figurano le Millestrade delle professioni sanitarie, in programma sabato 14 e domenica 15 novembre. Undici enti e strutture apriranno le proprie porte in tutto il Ticino, permettendo ai visitatori di entrare nei luoghi di cura, conoscere le diverse figure professionali del settore e informarsi sui percorsi formativi necessari per intraprendere una carriera nella sanità.
Un'altra occasione per esplorare questo ambito arriverà mercoledì 11 novembre, quando la Croce Verde Lugano organizzerà una giornata di porte aperte dedicata alla professione di soccorritrice e soccorritore professionista.
Dalla meccanica all'elettricità, le aziende aprono le porte
Numerosi appuntamenti consentiranno di scoprire le professioni direttamente nei luoghi di lavoro. La Posta Svizzera organizzerà tre pomeriggi informativi sugli apprendistati offerti dall'azienda: il 4 e il 25 novembre a Bellinzona e l'11 novembre a Lugano.
Sempre l'11 novembre, l'Azienda Elettrica Ticinese (AET) accoglierà i visitatori a Monte Carasso per presentare le proprie professioni e le opportunità di formazione.
Particolarmente ricco il programma di sabato 14 novembre. Il Centro formativo di Bodio, insieme ad AMETI ed ESI Elettricità Svizzera Italiana, illustrerà i percorsi formativi nei settori della meccanica e dell'elettricità. Nella stessa giornata, a Giubiasco, Carrosserie Suisse proporrà l'evento «Un giorno da carrozziere», per avvicinare i partecipanti alle professioni della carrozzeria attraverso un'esperienza concreta.
Il 18 novembre sarà invece la volta della Città di Lugano, con un appuntamento dedicato alle professioni di muratore e muratrice, pittore e pittrice, falegname. Sempre a Lugano, UBS presenterà il proprio apprendistato di commercio.
Sabato 21 novembre la Scuola arti e mestieri di Bellinzona aprirà le porte per illustrare i percorsi formativi e le professioni che vi si possono apprendere.
Il 25 novembre UBS organizzerà inoltre un pomeriggio rivolto alle ragazze interessate all'informatica, con un approfondimento sull'apprendistato nel settore IT e attività dedicate al coding.
Nella stessa giornata, l'Hotel Delfino di Lugano ospiterà un incontro alla scoperta dei mestieri alberghieri, offrendo l'opportunità di conoscere le professioni dell'ospitalità e i relativi percorsi formativi.
Stage per conoscere il lavoro da vicino - Per chi preferisce sperimentare direttamente una professione, il calendario prevede anche diversi stage di orientamento.
AGIE Charmilles, a Losone, proporrà due esperienze: dal 10 al 12 novembre sarà possibile avvicinarsi alla polimeccanica, mentre il 12 e 13 novembre l'attenzione si concentrerà sulla progettazione meccanica.
Il 17 e 18 novembre, al Centro di formazione professionale Schindler di Locarno, i partecipanti potranno invece scoprire le attività legate alle professioni di elettronica ed elettronico AFC e di operatrice e operatore in automazione AFC.
Gli stage permettono di osservare le attività quotidiane, confrontarsi con chi già esercita una professione e valutare meglio le proprie attitudini e i propri interessi in vista delle future scelte formative.
Una giornata negli studi tv
Anche il mondo della televisione sarà protagonista del programma di novembre. La Rsi proporrà diverse esperienze pratiche per avvicinare i giovani alle professioni dei media.
L'11 novembre, nell'ambito dell'iniziativa «Esplora il tuo futuro», ragazze e ragazzi tra i 14 e i 20 anni potranno vivere una giornata da content creator. Il 14 novembre sarà invece dedicato alla professione di Interactive Media Designer, mentre il 26 novembre i partecipanti potranno scoprire il lavoro che si svolge dietro le quinte, tra trucco e sartoria televisiva.
Il 13 novembre è inoltre prevista una nuova Giornata di orientamento alla RSI, con visite agli studi, attività pratiche e incontri con apprendiste e apprendisti.
Informatica, sostenibilità e nuove tecnologie
Il calendario dedica spazio anche alle professioni legate all'innovazione e alle trasformazioni della società.
Il 9 novembre la Scuola universitaria professionale della Svizzera italiana (SUPSI) presenterà online il proprio Bachelor in sostenibilità e transizione sistemica, offrendo agli interessati la possibilità di conoscere questo percorso di studi.
Il 30 novembre, al Centro svizzero di calcolo scientifico (CSCS) di Lugano, si terrà invece «Alla scoperta dell'informatica», una giornata tecnologica rivolta alle ragazze di terza e quarta media. L'iniziativa permetterà alle partecipanti di avvicinarsi al mondo dell'informatica e delle tecnologie digitali.
Come partecipare agli appuntamenti
Il programma completo e aggiornato degli eventi, con le informazioni sulle modalità di partecipazione, è disponibile sul portale Millestrade.
Chi desidera rimanere informato anche sulle prossime iniziative può inoltre iscriversi a «Genitori informati», la newsletter dell'Ufficio dell'orientamento scolastico e professionale (UOSP), che propone informazioni su eventi, opportunità formative e consigli per accompagnare i giovani nelle scelte scolastiche e professionali.