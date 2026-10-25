Tir in fiamme nel deposito doganale, l'autista fa allontanare gli altri camion
Indagini in corso per chiarire le cause del rogo notturno vicino al confine.
Indagini in corso per chiarire le cause del rogo notturno vicino al confine.
COMO - Un tir ha preso fuoco nella notte all'interno del parcheggio del consorzio Como Dock, deposito doganale di via Cristoforo Colombo, a due passi dal confine. L'allarme è scattato alle 2.35.
Il conducente del camion, di nazionalità filippina, stava dormendo nella cabina. Quando si è accorto dell'incendio ha allertato gli altri autisti, facendo spostare i tir parcheggiati nelle vicinanze. Nessuno è rimasto ferito.
Sul posto sono intervenute quattro squadre dei vigili del fuoco con autopompe e autobotti provenienti dalle sedi di Como, Cantù e Appiano Gentile. Le fiamme sono state domate. Presenti anche la Polizia di Stato e il personale del 118.
Questa mattina gli specialisti del Nucleo investigativo antincendi del comando dei vigili del fuoco di Como stanno ultimando le verifiche necessarie a ricostruire la dinamica dell'incendio.