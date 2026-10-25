Dalle piazze alle barricate: violenza e tensioni scuotono le capitali europee

Il bilancio è pesante: quasi 1.000 arresti, secondo quanto dichiarato sabato dal ministro dell'Interno Laurent Nuñez. Un numero ancora provvisorio, destinato ad aumentare con il completamento delle verifiche. Non sono mancati saccheggi e danneggiamenti.

Secondo Nuñez, i cortei si sono svolti nel complesso senza particolari problemi, ma ai loro margini sono scoppiati nuovi disordini. In quasi tutte le manifestazioni si sarebbero formati «gruppi a rischio», che si sono staccati dai cortei dando origine agli scontri. A Parigi, le immagini hanno mostrato nuvole di gas lacrimogeni, fuochi d'artificio e l'intervento degli idranti. Scene simili anche a Lione, Bordeaux e Marsiglia, dove si sono registrati incendi e tensioni. Il ministro ha attribuito la responsabilità delle violenze soprattutto alla «sinistra radicale estrema, l'ultrasinistra».