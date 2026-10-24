Tanta paura, nessun caos

Manifestazione annullata, ma i timori sono rimasti

La manifestazione era stata annunciata su WhatsApp all'inizio della scorsa settimana sulla scia di quanto accaduto a Milano. I messaggi parlavano abbastanza esplicitamente di violenza e saccheggi. L'iniziativa era stata poi annullata dagli stessi organizzatori, in grandissima parte giovanissimi di seconda generazione (i cosiddetti maranza).

Nonostante la cancellazione, diversi negozi avevano deciso di proteggere le vetrine con pannelli di legno. Nel pomeriggio, alcuni esercizi hanno scelto di riaprire. Piazza Vittoria, inizialmente indicata come punto di ritrovo della manifestazione, è rimasta presidiata dalle forze dell'ordine. Militari dell'esercito sono stati avvistati anche per le vie del centro.