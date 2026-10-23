Parigi si prepara al secondo atto in piazza: «Saremo inflessibili»
Sindacati, studenti e opposizioni contestano la linea dura del governo mentre sale la pressione sociale nelle principali città francesi.
PARIGI - La Francia scende in piazza per il secondo atto della mobilitazione che ha unito sabato scorso studenti, gilet gialli e sindacati.
La rabbia e la voglia di reagire alle devastazioni, ai saccheggi, alle distruzioni di edifici pubblici avvenute a margine dei cortei, hanno dominato la settimana, con il presidente Emmanuel Macron che ha invocato la linea dura contro i colpevoli arrestati e ora sotto processo per direttissima.
In prima linea, il ministro dell'Interno Laurent Nunez, che ha parlato di "appelli sui social a compiere atti violenti e saccheggi", ha quotidianamente assicurato l'impegno che le forze di sicurezza metteranno nell'impedire il ripetersi delle derive di una settimana fa, con 3.000 negozi danneggiati, bruciati o saccheggiati, un municipio distrutto, a Limoges, e centinaia di milioni di danni.
Perseguendo tale intento, le autorità, Macron in testa, hanno ristretto in maniera inedita il campo della libertà di manifestare, decretando che soltanto le proteste indette da sigle sindacali saranno consentite. L'opposizione ha parlato di comportamento "liberticida", Le Monde nel suo editoriale illustra "I pericoli della rinuncia alle pubbliche libertà".
E i vertici di diversi partiti di sinistra hanno presentato ricorsi urgenti al Consiglio di Stato contro la direttiva ai prefetti annunciata venerdì da Macron, che ha portato al divieto di scendere in piazza in città come Lione, Metz, Nancy, Besançon.
In extremis, è stato concordato un percorso per far svolgere la manifestazione a Marsiglia, che era in un primo tempo caduta sotto la mannaia dei divieti. A Parigi, l'intesa per una manifestazione sul percorso più classico, dalla Bastiglia a Nation, è stata trovata fra la segretaria della Cgt, Sophie Binet, e il prefetto.
I gilet gialli, che volevano sfilare dalla Bastiglia al centro storico, concludendo il corteo a place de l'Opéra, si sono visti invece opporre un rifiuto per l'evidente impossibilità di gestire disordini di fine manifestazione nelle strade del lusso, tra gioiellieri e stilisti, tra l'Opéra a place Vendôme.
Per l'atto II, non appaiono più trainanti - come all'inizio - liceali e studenti universitari, che pure erano stati all'origine della protesta: la giornata di domani cade al centro delle vacanze scolastiche di fine ottobre-inizio novembre, i giovanissimi saranno per forza meno presenti.
Questa sera, inoltre, i rappresentanti di tutte le organizzazioni studentesche sono stati ricevuti all'Eliseo da Macron con esiti discreti: la mobilitazione continua, ma fino a lunedì, quando i ragazzi saranno ricevuti dal premier Sébastien Lecornu, che dettaglierà i principi enunciati dal presidente che hanno soddisfatto i giovani interlocutori. Primo fra tutti, un "ripensamento di ParcourSup", la contestatissima piattaforma che gestisce l'accesso agli studi superiori.
Ma, come se non bastasse, la tensione è alta anche a Orléans, nel centro del Paese, dove è in programma nel fine settimana il congresso del Rassemblement National di Marine Le Pen, che un nuovo sondaggio dà sempre più in solitaria in testa al primo turno delle presidenziali e accreditata al 70% delle preferenze al ballottaggio se a sfidarla sarà Jean-Luc Mélenchon, leader della sinistra radicale di La France Insoumise.
A Orléans arriveranno fra i 20.000 e i 30.000 contestatori di RN, guidati da diversi leader della gauche e dei sindacati. Il percorso del corteo è stato modificato, 3.000 poliziotti saranno schierati in città. Rinviati anche diversi incontri di calcio, fra i quali l'attesissimo Paris Saint-Germain-Lione, una decisione che ha fatto infuriare i tifosi parigini.