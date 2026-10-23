Parigi si prepara al secondo atto in piazza: «Saremo inflessibili»

In prima linea, il ministro dell'Interno Laurent Nunez, che ha parlato di "appelli sui social a compiere atti violenti e saccheggi", ha quotidianamente assicurato l'impegno che le forze di sicurezza metteranno nell'impedire il ripetersi delle derive di una settimana fa, con 3.000 negozi danneggiati, bruciati o saccheggiati, un municipio distrutto, a Limoges, e centinaia di milioni di danni.

Perseguendo tale intento, le autorità, Macron in testa, hanno ristretto in maniera inedita il campo della libertà di manifestare, decretando che soltanto le proteste indette da sigle sindacali saranno consentite. L'opposizione ha parlato di comportamento "liberticida", Le Monde nel suo editoriale illustra "I pericoli della rinuncia alle pubbliche libertà".