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CITTÀ DEL VATICANO

Il Papa non si muove: «Troppo presto per viaggiare»

Il decorso post-operatorio di Leone XIV procede ottimamente, ma i medici sconsigliano il viaggio in elicottero previsto per il 27 ottobre ad Assisi.
Il Papa non si muove: «Troppo presto per viaggiare»
IMAGO / SOPA Images
Fonte Ats Ans
di Redazione
Il Papa non si muove: «Troppo presto per viaggiare»
Il decorso post-operatorio di Leone XIV procede ottimamente, ma i medici sconsigliano il viaggio in elicottero previsto per il 27 ottobre ad Assisi.

CITTÀ DEL VATICANO - Il decorso post-operatorio di Papa Leone XIV procede «ottimamente», ma è ancora troppo presto per viaggiare. I medici hanno infatti sconsigliato, a scopo precauzionale, il trasferimento in elicottero previsto per martedì 27 ottobre ad Assisi, a pochi giorni dall'intervento chirurgico al polmone.

Il Pontefice non parteciperà quindi alla conclusione dell'Incontro internazionale «Pace disarmata e disarmante», organizzato dalla Comunità di Sant'Egidio nella città francescana. L'appuntamento celebra i 40 anni dalla storica preghiera interreligiosa per la pace, voluta da Giovanni Paolo II il 27 ottobre 1986.

La presenza del Papa ad Assisi non era ancora stata confermata ufficialmente. A chiarire la situazione è stata una nota diffusa questa mattina dai medici curanti. «Il Santo Padre è stato sottoposto a radiografia del torace di controllo. L'esame ha confermato l'ottimo andamento del decorso post-operatorio», hanno comunicato il dottor Luigi Carbone e il professor Stefano Margaritora.

Nonostante i risultati positivi, i sanitari hanno ritenuto opportuno evitare il trasferimento. «Considerato il breve tempo trascorso dall'intervento, i medici curanti hanno ritenuto opportuno sconsigliare, a scopo precauzionale, il previsto viaggio in elicottero il 27 ottobre», si legge nella nota.

Salta così quella che sarebbe stata la prima trasferta del Pontefice fuori da Roma e dal Vaticano dopo l'operazione per rimuovere un adenocarcinoma al polmone destro. Due giorni fa, i medici avevano comunque assicurato che non sarebbe stata necessaria «alcuna ulteriore terapia».

Resta invece ancora da chiarire se le condizioni di salute del Papa consentiranno il lungo viaggio apostolico in America Latina, previsto dal 6 al 17 novembre. Il programma dovrebbe portare Leone XIV in tre Paesi: Uruguay, Argentina e Perù. Al momento non sono state fornite indicazioni ufficiali su eventuali modifiche alla trasferta.

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