Il Papa non si muove: «Troppo presto per viaggiare»

La presenza del Papa ad Assisi non era ancora stata confermata ufficialmente. A chiarire la situazione è stata una nota diffusa questa mattina dai medici curanti. «Il Santo Padre è stato sottoposto a radiografia del torace di controllo. L'esame ha confermato l'ottimo andamento del decorso post-operatorio», hanno comunicato il dottor Luigi Carbone e il professor Stefano Margaritora.

Nonostante i risultati positivi, i sanitari hanno ritenuto opportuno evitare il trasferimento. «Considerato il breve tempo trascorso dall'intervento, i medici curanti hanno ritenuto opportuno sconsigliare, a scopo precauzionale, il previsto viaggio in elicottero il 27 ottobre», si legge nella nota.