Un sisma di magnitudo 5.0 al largo della Sicilia
Paura, gente in strada ed evacuazioni precauzionali dopo una serie di scosse nel pomeriggio. Non dovrebbero esserci danni importanti o vittime.
Paura, gente in strada ed evacuazioni precauzionali dopo una serie di scosse nel pomeriggio. Non dovrebbero esserci danni importanti o vittime.
Al largo della costa dell'isola mediterranea italiana della Sicilia la terra ha tremato. Un terremoto di magnitudo 5,0 si è verificato secondo quanto riferito dall'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV) nel primo pomeriggio.
L'epicentro si trovava quindi in mare a nord della Sicilia e non lontano dalle Isole Eolie. Nei minuti precedenti si erano già verificati diverse scosse e anche dopo il sisma più forte l'istituto segnala ulteriori scosse.
Secondo quanto riferito dall'agenzia di stampa italiana Ansa, le scosse sono state avvertite dalla città principale dell'isola, Palermo, fino a Catania, nell'est della Sicilia, così come sulle Isole Eolie. Il gruppo di isole è composto da sette isole. In alcuni luoghi le persone sono corse in strada per precauzione.
Inizialmente non vi erano segnalazioni da parte delle autorità di danni o feriti. I vigili del fuoco hanno segnalato solo richieste di informazioni, nessuna chiamata di emergenza. Il sindaco di Palermo, Roberto Lagalla, ha ordinato a titolo precauzionale l'evacuazione di alcuni edifici pubblici.
"Le evacuazioni servono esclusivamente a scopo precauzionale", ha dichiarato Lagalla. Ha invitato la popolazione a non andare in mare e a seguire le indicazioni delle autorità.