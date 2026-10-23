Un sisma di magnitudo 5.0 al largo della Sicilia

Secondo quanto riferito dall'agenzia di stampa italiana Ansa, le scosse sono state avvertite dalla città principale dell'isola, Palermo, fino a Catania, nell'est della Sicilia, così come sulle Isole Eolie. Il gruppo di isole è composto da sette isole. In alcuni luoghi le persone sono corse in strada per precauzione.

Inizialmente non vi erano segnalazioni da parte delle autorità di danni o feriti. I vigili del fuoco hanno segnalato solo richieste di informazioni, nessuna chiamata di emergenza. Il sindaco di Palermo, Roberto Lagalla, ha ordinato a titolo precauzionale l'evacuazione di alcuni edifici pubblici.