Meloni: «C'è l'accordo con gli autotrasportatori»

Secondo la presidente del Consiglio, il Ministero dei Trasporti ha già avviato i pagamenti e nei prossimi giorni le imprese riceveranno l'acconto sul credito d'imposta relativo al gasolio per il periodo da marzo ad agosto 2026, che sarà coperto integralmente. «I controlli si faranno dopo perché chi lavora non può restare fermo ad aspettare la burocrazia», ha spiegato Meloni.

Il governo prevede inoltre di sbloccare da novembre i pagamenti arretrati per il trasporto via mare e di rifinanziare il credito d'imposta per settembre e ottobre 2026. A questo scopo saranno aggiunti 106 milioni di euro ai 434 milioni già stanziati nei mesi precedenti. Il termine per utilizzare i crediti sarà inoltre prorogato al 31 marzo 2027.