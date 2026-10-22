L'IA si porta via 5mila posti di lavoro in banca Barclays
Un quinto dei posti di lavoro è già stato eliminato, i restanti 4000 dovrebbero essere soppressi entro la fine dell'anno.
Un quinto dei posti di lavoro è già stato eliminato, i restanti 4000 dovrebbero essere soppressi entro la fine dell'anno.
LONDON - La grande banca britannica Barclays intende tagliare 5000 posti di lavoro entro la fine dell'anno. Questo sarà possibile anche grazie all'impiego dell'Intelligenza Artificiale, come ha comunicato l'azienda.
Un quinto dei posti di lavoro è già stato eliminato, i restanti 4000 dovrebbero essere soppressi entro la fine dell'anno. Il taglio dei posti di lavoro fa parte di più ampie misure di risparmio e corrisponde a circa il cinque percento dei 93'000 dipendenti a livello mondiale.
La maggior parte dei risparmi riguarda il settore della clientela privata, ma in parte anche l'investment banking. Verranno eliminati soprattutto posti nelle funzioni di supporto interno e nelle funzioni centrali. Tra questi rientra anche la riduzione dei posti di sviluppatore, poiché l'IA aumenta la produttività.
Taglio dei posti di lavoro risultato degli investimenti tecnologici
Le misure sono "il risultato degli investimenti che abbiamo effettuato e continuiamo a effettuare in tecnologia nel corso di diversi anni", ha dichiarato l'amministratore delegato di Barclays C.S. Venkatakrishnan all'agenzia di stampa britannica PA. "Utilizzeremo l'IA su larga scala. Ma l'IA è la ciliegina sulla torta, non la torta stessa", ha citato il CEO il "Financial Times".
Entro la fine dell'anno Barclays intende risparmiare circa 300 milioni di sterline (circa 331 milioni di franchi). Con ciò si conclude un pacchetto di misure triennale per risparmi e investimenti in tecnologia.
Per il terzo trimestre di quest'anno la grande banca ha registrato un utile ante imposte di 2,3 miliardi di sterline (circa 2,54 miliardi di franchi), il dodici percento in più rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente.