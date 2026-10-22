L'IA si porta via 5mila posti di lavoro in banca Barclays

La maggior parte dei risparmi riguarda il settore della clientela privata, ma in parte anche l'investment banking. Verranno eliminati soprattutto posti nelle funzioni di supporto interno e nelle funzioni centrali. Tra questi rientra anche la riduzione dei posti di sviluppatore, poiché l'IA aumenta la produttività.

Taglio dei posti di lavoro risultato degli investimenti tecnologici

Le misure sono "il risultato degli investimenti che abbiamo effettuato e continuiamo a effettuare in tecnologia nel corso di diversi anni", ha dichiarato l'amministratore delegato di Barclays C.S. Venkatakrishnan all'agenzia di stampa britannica PA. "Utilizzeremo l'IA su larga scala. Ma l'IA è la ciliegina sulla torta, non la torta stessa", ha citato il CEO il "Financial Times".