Zelensky: «Siamo pronti a congelare il fronte con Russia per l'avvio dei negoziati»

Ha quindi spiegato che, successivamente, Kiev si rivolgerebbe al presidente degli Stati Uniti e ai leader europei per richiedere garanzie di sicurezza, sottolineando che la pace e la sicurezza costituiscono le priorità assolute.

Interpellato sull'eventualità che l'Ucraina accetti di cedere la regione del Donbass in cambio della fine delle ostilità, Zelensky ha respinto l'ipotesi che la Russia stia prevalendo sul campo di battaglia, precisando che Mosca sta cercando di esercitare pressioni su Kiev affinché si ritiri dal proprio territorio. "Nel 2026 non hanno ottenuto successi. Non stanno vincendo sul campo di battaglia", ha sostenuto.