Zelensky: «Siamo pronti a congelare il fronte con Russia per l'avvio dei negoziati»
Il presidente ucraino chiede garanzie di sicurezza dagli alleati occidentali come condizione per i negoziati.
KIEV - Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha affermato che l'Ucraina è pronta a congelare il conflitto lungo l'attuale linea del fronte e ad avviare negoziati diplomatici, nell'ambito degli sforzi per porre fine alla guerra con la Russia.
"Sì. Al momento dobbiamo arrivare a un congelamento (del conflitto) e credo che questa sia una via concreta per porre fine a questa guerra", ha affermato Zelensky in un'intervista all'emittente televisiva statunitense FOX News, aggiungendo che un cessate il fuoco rappresenterebbe il requisito minimo che l'Ucraina si aspetta dalla Russia.
Ha quindi spiegato che, successivamente, Kiev si rivolgerebbe al presidente degli Stati Uniti e ai leader europei per richiedere garanzie di sicurezza, sottolineando che la pace e la sicurezza costituiscono le priorità assolute.
Interpellato sull'eventualità che l'Ucraina accetti di cedere la regione del Donbass in cambio della fine delle ostilità, Zelensky ha respinto l'ipotesi che la Russia stia prevalendo sul campo di battaglia, precisando che Mosca sta cercando di esercitare pressioni su Kiev affinché si ritiri dal proprio territorio. "Nel 2026 non hanno ottenuto successi. Non stanno vincendo sul campo di battaglia", ha sostenuto.
Zelensky ha riconosciuto che gli ucraini sono stanchi della guerra, ma ha ribadito che il paese non può semplicemente abbandonare la propria terra. Ha ribadito che i negoziati dovrebbero partire dalle posizioni attualmente occupate sul campo, con un piano di pace da definire attraverso la diplomazia.
Il presidente ucraino ha inoltre definito "produttivo" l'incontro avuto alla vigilia a Oslo, in Norvegia, con l'inviato speciale statunitense Steve Witkoff, il quale oggi ha invece tenuto colloqui a San Pietroburgo con il presidente russo Vladimir Putin.