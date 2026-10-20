Una petroliera è esplosa dopo aver colpito una mina a sud di Hormuz

Le Guardie Rivoluzionarie hanno avvertito che gli armatori e gli equipaggi che operano nel Golfo Persico e nel Golfo dell'Oman saranno ritenuti responsabili per l'utilizzo di rotte non autorizzate e che qualsiasi attività che ignori le restrizioni di sicurezza nello stretto incontrerà una "ferma risposta".

Anche nei giorni scorsi i Pasdaran avevano annunciato simili incidenti che avevano coinvolto delle superpetroliere nello stesso tratto di mare, con lo stesso carico e la stessa dinamica.