Una petroliera è esplosa dopo aver colpito una mina a sud di Hormuz
L'incidente riaccende le tensioni sulla sicurezza delle rotte petrolifere nello Stretto di Hormuz.
TEHERAN - La Marina delle Guardie Rivoluzionarie iraniane ha dichiarato che una superpetroliera che trasportava oltre 2 milioni di barili di petrolio greggio è esplosa e ha preso fuoco dopo aver urtato una mina navale a sud dello Stretto di Hormuz. Lo riportano Al Jazeera e Iran International.
In una dichiarazione rilasciata oggi, la Marina delle Guardie Rivoluzionarie ha affermato che la petroliera aveva spento i sistemi radar e di navigazione e ignorato gli avvertimenti mentre tentava di allontanarsi attraverso quella che Teheran considera una rotta meridionale non autorizzata.
Le Guardie Rivoluzionarie hanno avvertito che gli armatori e gli equipaggi che operano nel Golfo Persico e nel Golfo dell'Oman saranno ritenuti responsabili per l'utilizzo di rotte non autorizzate e che qualsiasi attività che ignori le restrizioni di sicurezza nello stretto incontrerà una "ferma risposta".
Anche nei giorni scorsi i Pasdaran avevano annunciato simili incidenti che avevano coinvolto delle superpetroliere nello stesso tratto di mare, con lo stesso carico e la stessa dinamica.