«L'Europa sottovaluta la minaccia, Putin vuole più dell'Ucraina»

Nell'intervista, Merz afferma come la sua più grande preoccupazione sia legata al fatto che l'impatto e l'influenza russa sulle società europee siano fortemente sottovalutati. Per il cancelliere tedesco gli obiettivi di Mosca vanno chiaramente oltre l'Ucraina, con Putin che non mira semplicemente a sconfiggere Kiev a livello territoriale ma punta a destabilizzare l'intero ordine politico del continente europeo, minando le democrazie e l'integrazione dell'Unione europea.

Merz ha quindi ribadito come sia fondamentale proseguire con il sostegno militare a Kiev, sottolineando la necessità per l'Europa di continuare a finanziare in modo indipendente la difesa dell'Ucraina ed esortando gli Stati Uniti a comprendere che un'Europa forte e sicura è anche nel loro interesse. «Sto cercando di convincere Donald Trump di questo ogni volta che ci incontriamo», spiega il cancelliere.