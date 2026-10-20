«L'Europa sottovaluta la minaccia, Putin vuole più dell'Ucraina»
Il cancelliere tedesco Merz avverte: Mosca mira a destabilizzare l'intero continente e le democrazie europee.
Il cancelliere tedesco Merz avverte: Mosca mira a destabilizzare l'intero continente e le democrazie europee.
BERLINO - «L'Europa sta sottovalutando la minaccia della Russia»: lo afferma il cancelliere tedesco, Friedrich Merz, in un'intervista all'agenzia Bloomberg, sottolineando come Putin «vuole più dell'Ucraina».
Nell'intervista, Merz afferma come la sua più grande preoccupazione sia legata al fatto che l'impatto e l'influenza russa sulle società europee siano fortemente sottovalutati. Per il cancelliere tedesco gli obiettivi di Mosca vanno chiaramente oltre l'Ucraina, con Putin che non mira semplicemente a sconfiggere Kiev a livello territoriale ma punta a destabilizzare l'intero ordine politico del continente europeo, minando le democrazie e l'integrazione dell'Unione europea.
Merz ha quindi ribadito come sia fondamentale proseguire con il sostegno militare a Kiev, sottolineando la necessità per l'Europa di continuare a finanziare in modo indipendente la difesa dell'Ucraina ed esortando gli Stati Uniti a comprendere che un'Europa forte e sicura è anche nel loro interesse. «Sto cercando di convincere Donald Trump di questo ogni volta che ci incontriamo», spiega il cancelliere.