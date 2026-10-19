Mandato d'arresto per omicidio contro Raul Castro

«Oggi abbiamo annunciato che il nostro ufficio ha ottenuto un mandato d'arresto statale nei confronti del dittatore comunista Raúl Castro, accusandolo di cospirazione per omicidio di primo grado in relazione all'abbattimento, avvenuto il 24 febbraio 1996, di due velivoli disarmati dell'organizzazione 'Brothers to the Rescue' (Fratelli al salvataggio) sopra acque internazionali», ha detto Uthmeier in una conferenza stampa.