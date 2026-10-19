L'onda della protesta infiamma l'Europa

* FRANCIA: La mobilitazione a livello nazionale contro i tagli all'istruzione pubblica e le misure di austerità sta dilagando da giorni in tutto il Paese ed è culminata nello scorso weekend in una vera e propria guerriglia urbana, tra barricate in fiamme e cariche delle forze dell'ordine. Almeno 2.400 i fermi delle ultime ore con i cortei che hanno paralizzato trasporti, saccheggiato negozi e danneggiato gravemente le infrastrutture a Parigi, ma anche a Lione, Marsiglia, Lilla, Bordeaux e Strasburgo.

* BELGIO: La morsa dell'inflazione e il drastico aumento del costo della vita stanno accendendo le proteste. A Bruxelles, la polizia ha fatto uso di idranti e gas lacrimogeni per disperdere i manifestanti scesi in piazza contro l'impennata dei beni di prima necessità. A Liegi, gli studenti hanno manifestato per il diritto allo studio e contro il caro-scuola.