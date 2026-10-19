Florida, mandato d'arresto per omicidio contro Raul Castro
L'accusa è in relazione all'abbattimento, avvenuto il 24 febbraio 1996, di due velivoli disarmati dell'organizzazione 'Brothers to the Rescue'
TALLAHASSEE - Il procuratore generale della Florida, James Uthmeier, ha annunciato un mandato d'arresto contro l'ex presidente cubano, Raúl Castro, per cospirazione finalizzata all'omicidio di primo grado.
«Oggi abbiamo annunciato che il nostro ufficio ha ottenuto un mandato d'arresto statale nei confronti del dittatore comunista Raúl Castro, accusandolo di cospirazione per omicidio di primo grado in relazione all'abbattimento, avvenuto il 24 febbraio 1996, di due velivoli disarmati dell'organizzazione 'Brothers to the Rescue' (Fratelli al salvataggio) sopra acque internazionali», ha detto Uthmeier in una conferenza stampa.
«Raúl Castro ha ordinato l'omicidio a sangue freddo di quattro cittadini della Florida, e la Florida non smetterà mai di perseguire i responsabili di quella cospirazione comunista», ha dichiarato il Procuratore Generale James Uthmeier. «Le spie del regime di Castro - ha aggiunto il Procuratore - operavano nelle nostre comunità, fornivano informazioni all'Avana e hanno contribuito a mettere i piloti civili nel mirino dei MiG cubani. Trent'anni dopo, stiamo ancora lottando per ottenere giustizia per Carlos Costa, Pablo Morales, Mario de la Peña e Armando Alejandre Jrx.
È intervenuto anche il procuratore federale, Jason A. Reding Quiñones: «Sotto l'amministrazione del presidente Trump - ha aggiunto - ci impegniamo a perseguire ogni via legale e perseguibile per garantire che i responsabili rispondano delle loro azioni, compresi procedimenti penali paralleli a livello federale e statale».
«L'annuncio odierno di un mandato di arresto dello Stato della Florida nei confronti di Raúl Castro - ha sottolineato lo sceriffo di Miami-Dade, Rosie Cordero-Stutz segna un passo storico verso l'assunzione di responsabilità per questi omicidi. Per trent'anni, le loro famiglie e la nostra comunità cubano-americana hanno portato il peso di questa profonda perdita e si sono rifiutate di lasciare che la ricerca della giustizia si affievolisse. Onoriamo la loro perseveranza e rendiamo omaggio alle generazioni di famiglie che hanno sofferto sotto il regime di Castro».
Secondo la dichiarazione giurata, Castro, all'epoca ministro delle Forze Armate Rivoluzionarie (Minfar) e primo vicepresidente di Cuba, era il decisore finale nella catena di comando che ha autorizzato l'abbattimento. Castro ha impartito ordini permanenti agli alti vertici militari: «Va bene, abbatteteli a in mare quando si presentano, e chi ha l'autorità non deve consultare nessuno».
Secondo il mandato di arresto, agenti della Direzione dei Servizi Segreti cubani (DI), operanti nell'ambito della rete Wasp nelle contee di Miami-Dade e Monroe, si infiltrarono nell'organizzazione Brothers to the Rescue, segnalarono i piani di volo e sostennero l'Operación Escorpión (Operazione Scorpione).
Il 24 febbraio 1996, tre velivoli Cessna disarmati decollarono dall'aeroporto di Opa-Locka nella contea di Miami-Dade. Dopo che i velivoli avevano attraversato il 24° parallelo in direzione sud — ben al di fuori delle acque territoriali di Cuba — i MiG cubani ne distrussero due con missili aria-aria, uccidendo i quattro occupanti. Entrambi i velivoli si stavano allontanando da Cuba e non ricevettero alcun avvertimento nonostante il contatto con il controllo del traffico aereo dell'Avana.