Florida, mandato d'arresto per omicidio contro Raul Castro

«Raúl Castro ha ordinato l'omicidio a sangue freddo di quattro cittadini della Florida, e la Florida non smetterà mai di perseguire i responsabili di quella cospirazione comunista», ha dichiarato il Procuratore Generale James Uthmeier. «Le spie del regime di Castro - ha aggiunto il Procuratore - operavano nelle nostre comunità, fornivano informazioni all'Avana e hanno contribuito a mettere i piloti civili nel mirino dei MiG cubani. Trent'anni dopo, stiamo ancora lottando per ottenere giustizia per Carlos Costa, Pablo Morales, Mario de la Peña e Armando Alejandre Jrx.

È intervenuto anche il procuratore federale, Jason A. Reding Quiñones: «Sotto l'amministrazione del presidente Trump - ha aggiunto - ci impegniamo a perseguire ogni via legale e perseguibile per garantire che i responsabili rispondano delle loro azioni, compresi procedimenti penali paralleli a livello federale e statale».