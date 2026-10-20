A processo per 60 milioni di franchi

Il fondo, tuttavia, non avrebbe avuto la struttura prevista dalle direttive europee e il denaro sarebbe stato utilizzato indebitamente a beneficio degli imputati e di altre persone. Le indagini hanno portato al sequestro di circa dieci milioni di franchi, mentre dei restanti 50 milioni non vi sarebbe traccia.

Gli imputati respingono gli addebiti

I tre imputati - un italiano residente a Lugano, un belga e un iraniano - sono stati arrestati nella seconda metà del 2025. Attualmente si trovano in carcere e contestano gli addebiti. Il processo sarà presieduto dal giudice Amos Pagnamenta (giudici a latere Renata Loss Campana e Luca Zorzi). Presenti anche gli assessori giurati, segno che la procuratrice pubblica Chiara Borelli intende chiedere pene superiori ai cinque anni di carcere.