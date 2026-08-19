Truffa da 60 milioni, in ottobre si va a processo
Per la presunta truffa a un cittadino georgiano sono tre gli imputati, che respingono ogni addebito
LUGANO - Sessanta milioni di franchi: è l'importo al centro di una presunta truffa ai danni di un cittadino georgiano residente a Dubai. Tre uomini sono stati rinviati a giudizio e compariranno davanti alle Assise Criminali in ottobre.
Come riferito dalla Rsi, gli arresti sono scattati nella seconda metà del 2025 e hanno coinvolto un cittadino italiano residente a Lugano, un belga - catturato in Lussemburgo - e un iraniano, fermato in Germania. I tre si trovano da allora in carcere presso il penitenziario cantonale.
Secondo la ricostruzione degli inquirenti, tra la primavera del 2022 e il luglio del 2023 la vittima aveva affidato il proprio patrimonio a una società con sede a Lugano, attratta dalla promessa di investimenti redditizi in un fondo lussemburghese. Quel fondo, contrariamente a quanto sostenuto dagli investitori, non avrebbe avuto la struttura richiesta dalle direttive europee. La somma sarebbe inoltre stata utilizzata indebitamente, a beneficio dei tre imputati e di altre persone.
Le indagini hanno permesso di sequestrare circa dieci milioni di franchi, mentre dei restanti cinquanta non vi sarebbe ancora traccia. Nelle scorse settimane la procuratrice generale sostituta Chiara Borelli ha rinviato a giudizio i tre imputati, che dovranno rispondere delle accuse di truffa e falsità in documenti. I tre respingono ogni addebito.
A presiedere la Corte, composta anche dagli assessori giurati, sarà il giudice Amos Pagnamenta. La procuratrice Borelli intende chiedere pene superiori ai cinque anni di carcere.