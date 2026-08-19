Cerca e trova immobili
Segnalaci
CANTONE

Truffa da 60 milioni, in ottobre si va a processo

Per la presunta truffa a un cittadino georgiano sono tre gli imputati, che respingono ogni addebito
Truffa da 60 milioni, in ottobre si va a processo
Depositphotos (gioiak2)
Fonte RSI
elaborata da Redazione
Truffa da 60 milioni, in ottobre si va a processo
Per la presunta truffa a un cittadino georgiano sono tre gli imputati, che respingono ogni addebito

LUGANO - Sessanta milioni di franchi: è l'importo al centro di una presunta truffa ai danni di un cittadino georgiano residente a Dubai. Tre uomini sono stati rinviati a giudizio e compariranno davanti alle Assise Criminali in ottobre.

Come riferito dalla Rsi, gli arresti sono scattati nella seconda metà del 2025 e hanno coinvolto un cittadino italiano residente a Lugano, un belga - catturato in Lussemburgo - e un iraniano, fermato in Germania. I tre si trovano da allora in carcere presso il penitenziario cantonale.

Secondo la ricostruzione degli inquirenti, tra la primavera del 2022 e il luglio del 2023 la vittima aveva affidato il proprio patrimonio a una società con sede a Lugano, attratta dalla promessa di investimenti redditizi in un fondo lussemburghese. Quel fondo, contrariamente a quanto sostenuto dagli investitori, non avrebbe avuto la struttura richiesta dalle direttive europee. La somma sarebbe inoltre stata utilizzata indebitamente, a beneficio dei tre imputati e di altre persone.

Le indagini hanno permesso di sequestrare circa dieci milioni di franchi, mentre dei restanti cinquanta non vi sarebbe ancora traccia. Nelle scorse settimane la procuratrice generale sostituta Chiara Borelli ha rinviato a giudizio i tre imputati, che dovranno rispondere delle accuse di truffa e falsità in documenti. I tre respingono ogni addebito.

A presiedere la Corte, composta anche dagli assessori giurati, sarà il giudice Amos Pagnamenta. La procuratrice Borelli intende chiedere pene superiori ai cinque anni di carcere.

Entra nel canale WhatsApp di Ticinonline.
Iscriviti alla newsletter giornaliera di Tio per ricevere le notizie più importanti direttamente nella tua casella di posta.
Naviga su tio.ch senza pubblicità Prova TioABO per 7 giorni.
luganoprocessotruffa
COMMENTI
NOTIZIE PIÙ LETTE
Se ne va una leggenda del Gambarogno
LIVE
LOCARNESE
1 gior

Se ne va una leggenda del Gambarogno

Se hai questi soldi sul conto, le banche ti considerano benestante
LIVE
SVIZZERA
21 ore
3
40

Se hai questi soldi sul conto, le banche ti considerano benestante

Raffiche di vento: cade un albero a Lugano, paura al Parco Ciani
LIVE
CANTONE
3 gior
22
69

Raffiche di vento: cade un albero a Lugano, paura al Parco Ciani

Divorzio al veleno al camping Riarena
LIVE
CUGNASCO
2 gior
17
56

Divorzio al veleno al camping Riarena

Non ce l'ha fatta lo scooterista dell'incidente di Castione
LIVE
ARBEDO-CASTIONE
2 gior

Non ce l'ha fatta lo scooterista dell'incidente di Castione

Ferma al semaforo, le entra uno sconosciuto in macchina
LIVE
LUGANO
1 gior
101
193

Ferma al semaforo, le entra uno sconosciuto in macchina

Annegamento in piscina: morta una 64enne
LIVE
MAGLIASO
2 gior

Annegamento in piscina: morta una 64enne

Tragedia nel Ceresio, annega una 52enne
LIVE
MELIDE
20 ore

Tragedia nel Ceresio, annega una 52enne

Ragazzini a piedi lungo i binari: li ferma solo la polizia
LIVE
BELLINZONA
2 gior

Ragazzini a piedi lungo i binari: li ferma solo la polizia

L'ultimo saluto a Fabio Gaggini
LIVE
LUGANO
2 gior

L'ultimo saluto a Fabio Gaggini

Professione radiologo: un giorno e mezzo di lavoro, 90 mila franchi l'anno
LIVE
SVIZZERA
1 gior
45
152

Professione radiologo: un giorno e mezzo di lavoro, 90 mila franchi l'anno

È morta l'attrice Hayden Panettiere, aveva 36 anni
LIVE
STATI UNITI
2 gior

È morta l'attrice Hayden Panettiere, aveva 36 anni

Cantiere fermo, conti duplicati e ipoteche: nell'odissea di una famiglia ticinese
LIVE
LUGANO
11 ore
30

Cantiere fermo, conti duplicati e ipoteche: nell'odissea di una famiglia ticinese

Tragico incidente: ticinese muore in gara sull’Isola di Man
LIVE
ISOLA DI MAN
1 ora
5

Tragico incidente: ticinese muore in gara sull’Isola di Man

La civiltà resta... in garage
LIVE
CHIASSO
1 gior
38
91

La civiltà resta... in garage

Rissa al McDonald's di Lamone: volano pugni e interviene la polizia
LIVE
LAMONE
9 ore
69

Rissa al McDonald's di Lamone: volano pugni e interviene la polizia

Il lupo fa razzia di capre sul Monte Tamaro
LIVE
RIVERA
2 gior
179
204

Il lupo fa razzia di capre sul Monte Tamaro

La tensione col vicino è così alta che teme di essere uccisa
LIVE
LOCARNESE
12 ore

La tensione col vicino è così alta che teme di essere uccisa

Domani arriva il Maccabi. Ma perché preoccupa così tanto?
LIVE
LUGANO
12 ore
173

Domani arriva il Maccabi. Ma perché preoccupa così tanto?

Quando l'arbitro ha chiesto a Messi di controllare Paredes
LIVE
MONDIALE 2026
1 gior
5
7

Quando l'arbitro ha chiesto a Messi di controllare Paredes

Pioggia e refrigerio, ci siamo quasi. Ma la siccità non molla
LIVE
CANTONE
2 gior
8
56

Pioggia e refrigerio, ci siamo quasi. Ma la siccità non molla

Alta tensione per FC Lugano contro Maccabi Tel Aviv: «Cantone e Comune si assumano le loro responsabilità»
LIVE
LUGANO
1 gior
132

Alta tensione per FC Lugano contro Maccabi Tel Aviv: «Cantone e Comune si assumano le loro responsabilità»

«Un tragico incidente: in 48 anni non mi era mai capitato niente del genere»
LIVE
GRIGIONI
1 gior
10
31

«Un tragico incidente: in 48 anni non mi era mai capitato niente del genere»

Auto ticinese travolge donna sulle strisce pedonali
LIVE
CONFINE
6 ore
14
32

Auto ticinese travolge donna sulle strisce pedonali

Spazzatrice stradale si ribalta: chiusa la cantonale
LIVE
GRAVESANO
2 gior
15
35

Spazzatrice stradale si ribalta: chiusa la cantonale

Quante auto in fiamme... o no?
LIVE
CANTONE
1 gior
6

Quante auto in fiamme... o no?

Canicola asfissiante: «Vietiamo il lavoro all'esterno e nei locali non climatizzati»
LIVE
CANTONE
2 gior
49

Canicola asfissiante: «Vietiamo il lavoro all'esterno e nei locali non climatizzati»

Salari in aumento nel 2027: ecco quanto potremmo guadagnare in più
LIVE
SVIZZERA
2 gior
27
67

Salari in aumento nel 2027: ecco quanto potremmo guadagnare in più

Cavallo precipita da un ponte
LIVE
ZUGO
2 gior
46

Cavallo precipita da un ponte

Ritrovato il 21enne disperso nel Lario: era a 357 metri di profondità
LIVE
ITALIA
1 gior
31

Ritrovato il 21enne disperso nel Lario: era a 357 metri di profondità

Il volo con il fidanzato, l'indagine: cosa si sa della morte di Hayden Panettiere
LIVE
STATI UNITI
2 gior
7

Il volo con il fidanzato, l'indagine: cosa si sa della morte di Hayden Panettiere

Al fiume per rischiare di morire
LIVE
CANTONE
2 gior
3
12

Al fiume per rischiare di morire

Docente arrestato: svariate segnalazioni andate a vuoto su una decina d'anni
LIVE
BELLINZONA
11 ore

Docente arrestato: svariate segnalazioni andate a vuoto su una decina d'anni

Coop sta per aprire nell'ex Globus
LIVE
LOCARNO
20 ore
15
29

Coop sta per aprire nell'ex Globus

Burro svizzero venduto all'estero a prezzi stracciati: «Persi 27 milioni»
LIVE
SVIZZERA
2 gior
21
160

Burro svizzero venduto all'estero a prezzi stracciati: «Persi 27 milioni»

Greta Gysin in corsa per il Consiglio di Stato
LIVE
CANTONE
2 gior
149
341

Greta Gysin in corsa per il Consiglio di Stato

Lugano-Maccabi, ecco dove sarà il presidio: «Siate presenti in molti e visibili fin da subito»
LIVE
LUGANO
23 ore
111
227

Lugano-Maccabi, ecco dove sarà il presidio: «Siate presenti in molti e visibili fin da subito»

Virata improvvisa per l’aereo di Embolo
LIVE
MERCATO
1 gior
7
13

Virata improvvisa per l’aereo di Embolo

Meno di 10 centimetri: è tutto ciò che resta del Reno
LIVE
GERMANIA / SVIZZERA
2 gior
6
26

Meno di 10 centimetri: è tutto ciò che resta del Reno

Investe e uccide Tarling: «Probabilmente non sarà accusato»
LIVE
PORTO
2 gior
5
16

Investe e uccide Tarling: «Probabilmente non sarà accusato»

«I danni veri li scopriremo solamente sul lungo termine»
LIVE
CANTONE
1 gior
34
52

«I danni veri li scopriremo solamente sul lungo termine»

Caso Zali, «versioni che non concordano»
LIVE
CANTONE
19 ore
3
40

Caso Zali, «versioni che non concordano»

«Sono dannatamente divorziato»
LIVE
CALCIO
23 ore
1
7

«Sono dannatamente divorziato»

Malore, vomito e dubbi sul futuro: Djokovic preoccupa
LIVE
TENNIS
3 gior
5
16

Malore, vomito e dubbi sul futuro: Djokovic preoccupa

Migros, tre partenze ai vertici annunciate nello stesso giorno
LIVE
SVIZZERA
1 gior
8
21

Migros, tre partenze ai vertici annunciate nello stesso giorno

Ritrovato senza vita Rufus, il cane scomparso da oltre 10 giorni
LIVE
LUGANO
4 gior

Ritrovato senza vita Rufus, il cane scomparso da oltre 10 giorni

Dagli aumenti alle liti in casa: come evitare che un affitto finisca in tribunale
LIVE
CANTONE
1 gior
9

Dagli aumenti alle liti in casa: come evitare che un affitto finisca in tribunale

«Preferibilmente non fumatrice, tra i 22 e i 40 anni»: un annuncio di lavoro che fa discutere
LIVE
ZURIGO
23 ore
20
63

«Preferibilmente non fumatrice, tra i 22 e i 40 anni»: un annuncio di lavoro che fa discutere

ULTIME NOTIZIE TICINO
Stazioni, nessuna priorità alle lingue nazionali negli annunci
LIVE
CANTONE / SVIZZERA
51 min
1

Stazioni, nessuna priorità alle lingue nazionali negli annunci

Trovata morta nel Ceresio: era una grande animalista
LIVE
MELIDE
51 min

Trovata morta nel Ceresio: era una grande animalista

Frana di Bondo, lunedì al via il processo
LIVE
BREGAGLIA (GR)
1 ora

Frana di Bondo, lunedì al via il processo

StraLugano e Trofeo Marco Borradori: arte e sport s'incontrano
LIVE
LUGANO
1 ora

StraLugano e Trofeo Marco Borradori: arte e sport s'incontrano

È sempre allerta: prima per la canicola, ora per i temporali
LIVE
CANTONE
1 ora
26

È sempre allerta: prima per la canicola, ora per i temporali

Borse di studio: aperto il bando
LIVE
ASCONA
2 ore
1

Borse di studio: aperto il bando

Lago Maggiore, il fondo è stato toccato?
LIVE
CANTONE
2 ore
3
12

Lago Maggiore, il fondo è stato toccato?

Donna morta nel lago, era la stessa che aveva postato le telefonate con Zali
LIVE
MELIDE
4 ore

Donna morta nel lago, era la stessa che aveva postato le telefonate con Zali

Manifestazione contro Vannacci: stralciata la fattura trasmessa all'MPS
LIVE
MENDRISIO
5 ore
55

Manifestazione contro Vannacci: stralciata la fattura trasmessa all'MPS

Sardegna, bellinzonese muore in spiaggia: è l'artista Nando Snozzi
LIVE
CANTONE/ITALIA
5 ore

Sardegna, bellinzonese muore in spiaggia: è l'artista Nando Snozzi