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Sardegna, bellinzonese muore in spiaggia
L'anziano - residente sull'isola - è stato assistito dai bagnini e dal personale medico, ma ogni tentativo di salvarlo si è rivelato inutile.
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Fonte Ats Ans
Sardegna, bellinzonese muore in spiaggia
L'anziano - residente sull'isola - è stato assistito dai bagnini e dal personale medico, ma ogni tentativo di salvarlo si è rivelato inutile.
SANTA MARIA NAVARRESE - Un turista 75enne, con domicilio nella frazione di Tancau ma originario di Bellinzona, è morto a causa di un malore, questa mattina, in Sardegna sulla spiaggia di Santa Maria Navarrese, sulla costa ogliastrina.
Secondo quando si apprende, l'uomo si sarebbe sentito male mentre si trovava in acqua, a breve distanza dalla battigia, situata ai piedi della Torre Spagnola.
Il ticinese è stato soccorso dai bagnini di una struttura balneare sulla spiaggia e poi dagli operatori del 118, ma per lui non c'è stato nulla da fare. Nonostante i prolungati tentativi per rianimarlo, è morto fra le braccia dei suoi soccorritori.
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