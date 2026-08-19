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MENDRISIO / STABIO

Microrivestimento del manto stradale: lavori diurni e notturni

Si terranno, secondo differenti modalità, tra il 24 e il 29 agosto
Microrivestimento del manto stradale: lavori diurni e notturni
Depositphotos (bogdan.hoda)
Fonte Dipartimento del territorio
elaborata da Redazione
Microrivestimento del manto stradale: lavori diurni e notturni
Si terranno, secondo differenti modalità, tra il 24 e il 29 agosto

MENDRISIO / STABIO - Il Dipartimento del territorio ha annunciato l’avvio di interventi di microrivestimento del manto stradale nei Comuni di Mendrisio e Stabio. I lavori si svolgeranno da lunedì 24 agosto a sabato 29 agosto, con modalità e orari differenziati a seconda delle località interessate.

A Mendrisio, il cantiere interesserà la tratta da Arzo verso Meride, in località via Ala Caraa, dove le operazioni si svolgeranno durante il giorno. Sempre a Mendrisio, in località Vallechiara, sulla strada da Rancate verso Besazio, i lavori verranno invece eseguiti in fascia notturna.

Nel Comune di Stabio, il microrivestimento interesserà via Ai Pioppi, anche in questo caso con lavori programmati nelle ore notturne.

Il Dipartimento del territorio invita gli utenti della strada a prestare attenzione alla segnaletica e a seguire le indicazioni del personale addetto alla sicurezza, suggerendo l’utilizzo di percorsi alternativi. Il programma degli interventi potrebbe subire variazioni in base alle condizioni meteorologiche.

Le autorità ringraziano la cittadinanza per la comprensione e la collaborazione.

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