Coop sta per aprire nell'ex Globus
Il colosso della grande distribuzione debutterà all'interno de Le Corti di Locarno dall'inizio di ottobre
Il colosso della grande distribuzione debutterà all'interno de Le Corti di Locarno dall'inizio di ottobre
LOCARNO - «A tutto il vicinato: stiamo arrivando!». È la scritta che appare sul telone affisso all'esterno del grande progetto di riqualificazione urbana in Largo Zorzi a Locarno.
Al posto dello storico grande magazzino Globus - l'ultima sede rimasta in Ticino era proprio quella in riva al Verbano - sta sorgendo il complesso che prende il nome di Le Corti di Locarno. È uno dei tanti progetti aperti sul territorio ticinese da Artisa Group. Come si legge sulla pagina dedicata del sito del gruppo, Le Corti di Locarno «offrirà nuove unità residenziali, camere di boutique hotel e spazi commerciali in una location prestigiosa e carica di storia».
Uno di questi spazi commerciali sarà quindi occupato da Coop. Una conferma in tal senso è arrivata anche dalla portavoce di Coop Regione Ticino, Francesca Destefani. «L'obiettivo è di riuscire ad aprire per il 1° ottobre», ha aggiunto. Il mese autunnale campeggia su uno degli altri teloni messi all'esterno del cantiere. Oggi Coop è presente nel centro di Locarno in Piazza Grande, a poca distanza da questa nuova sede.
Tornando al complesso locarnese, la prima fase della riqualificazione è a buon punto. Sempre dal sito di Artisa Group si evince che la superficie commerciale dell'ex-Globus sarà pari a 2015 metri quadrati, mentre quella destinata a scopi alberghieri e residenziali supera abbondantemente gli 8000 metri quadrati. Saranno infatti ricavati 64 appartamenti e 17 camere di hotel.