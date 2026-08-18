Coop sta per aprire nell'ex Globus

Uno di questi spazi commerciali sarà quindi occupato da Coop. Una conferma in tal senso è arrivata anche dalla portavoce di Coop Regione Ticino, Francesca Destefani. «L'obiettivo è di riuscire ad aprire per il 1° ottobre», ha aggiunto. Il mese autunnale campeggia su uno degli altri teloni messi all'esterno del cantiere. Oggi Coop è presente nel centro di Locarno in Piazza Grande, a poca distanza da questa nuova sede.

Tornando al complesso locarnese, la prima fase della riqualificazione è a buon punto. Sempre dal sito di Artisa Group si evince che la superficie commerciale dell'ex-Globus sarà pari a 2015 metri quadrati, mentre quella destinata a scopi alberghieri e residenziali supera abbondantemente gli 8000 metri quadrati. Saranno infatti ricavati 64 appartamenti e 17 camere di hotel.