Lugano-Maccabi, ecco dove sarà il presidio: «Siate presenti in molti e visibili fin da subito»

Gli organizzatori invitano la cittadinanza a unirsi con determinazione e solidarietà, ribadendo la loro posizione: «Nessuno spazio per il sionismo. Palestina libera». Per garantire la riuscita della manifestazione, gli organizzatori chiedono ai partecipanti di «essere presenti in molti e visibili sin da subito. Non sapendo se ci saranno o meno tifosi del Maccabi in città, consigliamo di usare la vostra immaginazione per passare inosservati fino al luogo di concentramento del presidio», si legge nei vari messaggi che stanno circolando sui social e nelle app di messaggistica.