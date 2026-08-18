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LUGANO

Lugano-Maccabi, ecco dove sarà il presidio: «Siate presenti in molti e visibili fin da subito»

Gli organizzatori danno appuntamento per le 19.30 al CSIA di Via Brentani
Lugano-Maccabi, ecco dove sarà il presidio: «Siate presenti in molti e visibili fin da subito»
IMAGO / ABACAPRESS
Tifosi del Maccabi Tel Aviv.
di Cronaca Ticino
Lugano-Maccabi, ecco dove sarà il presidio: «Siate presenti in molti e visibili fin da subito»
Gli organizzatori danno appuntamento per le 19.30 al CSIA di Via Brentani

LUGANO - Sono stati annunciati i dettagli del presidio di protesta in programma per giovedì 20 agosto, in vista della partita di Conference League tra Lugano e Maccabi Tel Aviv.

Le varie sigle e organizzazioni che hanno deciso di scendere in piazza per protestare contro la presenza della squadra israeliana alle ore 19.30 presso il CSIA di Lugano, in via Brentani.

LUGANO
Lugano-Maccabi, la società rassicura: «Saranno adottate tutte le misure di sicurezza necessarie»

Gli organizzatori invitano la cittadinanza a unirsi con determinazione e solidarietà, ribadendo la loro posizione: «Nessuno spazio per il sionismo. Palestina libera». Per garantire la riuscita della manifestazione, gli organizzatori chiedono ai partecipanti di «essere presenti in molti e visibili sin da subito. Non sapendo se ci saranno o meno tifosi del Maccabi in città, consigliamo di usare la vostra immaginazione per passare inosservati fino al luogo di concentramento del presidio», si legge nei vari messaggi che stanno circolando sui social e nelle app di messaggistica.

LUGANO
Alta tensione per FC Lugano contro Maccabi Tel Aviv: «Cantone e Comune si assumano le loro responsabilità»

«Ci vediamo in piazza», concludono gli organizzatori della manifestazione - che sta creando timori e quesiti negli amministratori e nella politica ticinese -, rinnovando l'appello alla partecipazione e alla solidarietà per la causa palestinese.

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