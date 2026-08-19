Da lunedì si sistema il manto stradale
Gli interventi tra via Kosciuszko e via Cantonale proseguiranno nottetempo fino a sabato 29 agosto
CUREGLIA - Il Dipartimento del territorio ha annunciato che, da lunedì 24 agosto a sabato 29 agosto, saranno effettuati lavori di sistemazione del manto stradale nel Comune di Cureglia, nel tratto compreso tra via Kosciuszko e via Cantonale.
Le opere verranno realizzate in fascia notturna per ridurre al minimo i disagi alla circolazione. Gli utenti della strada sono invitati a prestare attenzione alla segnaletica esposta e a seguire le indicazioni del personale addetto alla sicurezza del traffico. Si consiglia inoltre di utilizzare percorsi alternativi durante il periodo dei lavori.
Il programma potrebbe subire variazioni in base alle condizioni meteorologiche. Il Dipartimento del territorio ringrazia l’utenza per la comprensione e la collaborazione.