La città diventa palcoscenico: 73 concerti in piazze e strade

Dal Patio del Municipio a Villa Ciani, passando per Piazzetta San Carlo, Palazzo Riva, il Quartiere Maghetti, il LAC e la stazione FFS. Sarà difficile passeggiare per la città senza imbattersi nelle note di un pianoforte.

Musica classica, ma non solo. Il programma spazia dai grandi compositori, come Bach a Mozart, Beethoven, Chopin, Liszt e Rachmaninov, fino al jazz e all’improvvisazione, con incursioni decisamente più contemporanee. Tra gli appuntamenti anche quelli di Umbria Jazz Next Gen, con Edoardo Bettacchioli e Daniele Del Gobbo.