La città diventa palcoscenico: 73 concerti in piazze e strade
Torna Lugano Piano: dal 21 al 23 agosto, 73 concerti in 10 location, tra classica, jazz, giovani talenti e appuntamenti per tutta la famiglia
Torna Lugano Piano: dal 21 al 23 agosto, 73 concerti in 10 location, tra classica, jazz, giovani talenti e appuntamenti per tutta la famiglia
LUGANO - Dal 21 al 23 agosto torna Lugano Piano, pronto a portare musica, pianoforti e decine di interpreti fuori dalle tradizionali sale da concerto e direttamente nel cuore della città.
Dopo il debutto dello scorso anno, la manifestazione torna con una seconda edizione ancora più ricca; ben 73 concerti distribuiti in 10 location, tra cortili, piazze e alcuni degli angoli più suggestivi di Lugano.
Dal Patio del Municipio a Villa Ciani, passando per Piazzetta San Carlo, Palazzo Riva, il Quartiere Maghetti, il LAC e la stazione FFS. Sarà difficile passeggiare per la città senza imbattersi nelle note di un pianoforte.
Musica classica, ma non solo. Il programma spazia dai grandi compositori, come Bach a Mozart, Beethoven, Chopin, Liszt e Rachmaninov, fino al jazz e all’improvvisazione, con incursioni decisamente più contemporanee. Tra gli appuntamenti anche quelli di Umbria Jazz Next Gen, con Edoardo Bettacchioli e Daniele Del Gobbo.
Sul palco, o meglio, sui tanti palchi disseminati per Lugano, si alterneranno pianisti affermati, docenti, alunni e giovani talenti del Conservatorio della Svizzera italiana. Tra i nomi di spicco figurano Galina Vracheva, Sai Teqja e Redjan Teqja.
Il pubblico potrà così passare da un concerto all’altro e costruirsi liberamente il proprio percorso musicale attraverso la città.
C’è però un’incognita: la meteo. Vista l’incertezza delle previsioni, gli organizzatori invitano il pubblico a consultare il sito ufficiale della manifestazione, dove saranno pubblicati tutti gli aggiornamenti e le ultime informazioni utili sullo svolgimento degli appuntamenti.
Tre giorni, decine di artisti e 73 concerti. Dal 21 al 23 agosto, insomma, Lugano cambia ritmo.
Maggiori informazioni su: https://lugano-piano.ch/