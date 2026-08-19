Domani arriva il Maccabi. Ma perché preoccupa così tanto?

E la questione continuò a tenere banco anche dopo l'incontro, quando emerse che le autorità locali ─ polizia inclusa ─ avevano motivato la decisione basandosi su informazioni che si sono in seguito rivelate errate ed elaborate ricorrendo anche all'intelligenza artificiale. La bufera, oltre la Manica, fu inevitabile.

A Lugano pochi tifosi del Maccabi

Ma torniamo al presente e a Lugano. Sia da parte della Polizia cantonale che dalla società dell'FC Lugano sono arrivate rassicurazioni negli ultimi giorni. Le autorità, pur non divulgando, come da prassi, dettagli sul dispositivo, stanno monitorando da giorni la situazione. Mentre la società bianconera, in una breve nota stampa pubblicata martedì scorso, ha comunicato che «saranno adottate tutte le misure di sicurezza necessarie, attraverso un dispositivo coordinato e adeguato alle circostanze, con personale e strutture pronti a intervenire».