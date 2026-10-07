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Tresa rende omaggio a Marchesi
Il Municipio sottolinea l'importanza storica dell'insediamento di Marchesi come riconoscimento per il suo impegno locale.
Municipio Tresa
Fonte RED
Tresa rende omaggio a Marchesi
Il Municipio sottolinea l'importanza storica dell'insediamento di Marchesi come riconoscimento per il suo impegno locale.
TRESA - Il Municipio di Tresa ha partecipato alla cerimonia d'insediamento di oggi di Piero Marchesi quale Consigliere di Stato della Repubblica e Cantone Ticino.
«Si tratta di un momento particolarmente significativo per la nostra comunità - si legge in una nota stampa - che vede assumere una delle più alte cariche cantonali una persona che ha segnato in maniera determinante la storia recente del nostro Comune».
Piero Marchesi è stato il primo sindaco del comune di Tresa dopo l'aggregazione del 2021. «Con il suo impegno, la sua capacità di visione e la sua determinazione, ha accompagnato un processo storico di grande importanza per il nostro territorio, contribuendo a costruire le basi del nuovo Comune e a rafforzarne l'identità».
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