Tresa rende omaggio a Marchesi

«Si tratta di un momento particolarmente significativo per la nostra comunità - si legge in una nota stampa - che vede assumere una delle più alte cariche cantonali una persona che ha segnato in maniera determinante la storia recente del nostro Comune».



Piero Marchesi è stato il primo sindaco del comune di Tresa dopo l'aggregazione del 2021. «Con il suo impegno, la sua capacità di visione e la sua determinazione, ha accompagnato un processo storico di grande importanza per il nostro territorio, contribuendo a costruire le basi del nuovo Comune e a rafforzarne l'identità».

