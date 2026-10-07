Bus al posto dei treni tra Bellinzona e Luino nel fine settimana
I collegamenti ferroviari TILO saranno sospesi per lavori e sostituiti da autobus con possibili tempi di percorrenza maggiori.
BELLINZONA - Niente treni TILO S30 tra Bellinzona e Luino sabato 10 e domenica 11 ottobre. A causa di lavori infrastrutturali, tutti i collegamenti sulla tratta saranno sostituiti con bus.
TILO avverte che sono da prevedere tempi di percorrenza più lunghi e che, in alcuni casi, i viaggiatori dovranno anticipare l'orario di partenza. Per conoscere gli orari dei singoli collegamenti è possibile consultare l'orario online, l'app FFS Mobile oppure rivolgersi al Contact Center FFS allo 0848 44 66 88 (CHF 0.08/min. da rete fissa svizzera) o, dall'estero, allo +41 512 257 800.
Per i viaggiatori con disabilità che necessitano di assistenza per salire o scendere dai treni sono previste modalità diverse sui due lati del confine. In territorio svizzero le necessità vanno comunicate almeno un'ora prima della partenza al numero gratuito 0800 007 102 dalla Svizzera o al +41 800 007 102 dall'estero, con servizio disponibile dalle 5 alle 24.
In Italia la richiesta di assistenza deve invece essere comunicata almeno 48 ore prima della partenza al numero dedicato 800.210.955, raggiungibile dall'Italia tutti i giorni dalle 8.15 alle 19.45.