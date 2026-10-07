Lavori notturni in via Vela e via Franscini: strade chiuse al traffico

Nessun accesso in automobile sarà invece possibile, tra le 20 e le 5, per gli stabili che si trovano direttamente nell'area di cantiere: quelli lungo via Vela, da via Franscini/Alighieri a Corso San Gottardo, e quelli nel tratto di via Franscini compreso tra via Valdani e via Vela. Il Comune invita quindi residenti e utenti a posteggiare preventivamente i veicoli fuori dall'area interessata, utilizzando i parcheggi pubblici nelle vicinanze.