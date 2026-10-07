Lavori notturni in via Vela e via Franscini: strade chiuse al traffico
Modifiche alla viabilità e accessi limitati per i residenti durante i lavori notturni di riqualifica.
CHIASSO - Una notte di lavori e modifiche alla viabilità per la posa del manto fonoassorbente nell'ambito della riqualifica del comparto Franscini. Il Comune di Chiasso informa che il cantiere sarà operativo dalle 20 di venerdì 9 ottobre alle 5 di sabato 10 ottobre 2026.
L'intervento interesserà l'intera via Vela, da via Franscini/Alighieri a Corso San Gottardo, e l'ultimo tratto di via Franscini, compreso tra via Valdani - inclusa - e via Vela. Durante i lavori entrambe le tratte saranno completamente chiuse al traffico veicolare.
Per consentire l'accesso alle proprietà non direttamente interessate dalla chiusura saranno introdotte alcune modifiche temporanee. Via Soave sarà raggiungibile esclusivamente da via Simen, passando da via Valdani: durante il cantiere il tratto interessato di via Valdani sarà eccezionalmente percorribile nei due sensi.
Le proprietà di via Valdani, gli stabili ai civici 1 e 2 della stessa strada e al civico 54 di Corso San Gottardo, così come le attività lungo via San Sebastiano, potranno invece essere raggiunti eccezionalmente da Corso San Gottardo, con accesso dal parcheggio «Gambrinus».
Nessun accesso in automobile sarà invece possibile, tra le 20 e le 5, per gli stabili che si trovano direttamente nell'area di cantiere: quelli lungo via Vela, da via Franscini/Alighieri a Corso San Gottardo, e quelli nel tratto di via Franscini compreso tra via Valdani e via Vela. Il Comune invita quindi residenti e utenti a posteggiare preventivamente i veicoli fuori dall'area interessata, utilizzando i parcheggi pubblici nelle vicinanze.
Per ragioni tecniche e di sicurezza non saranno concesse deroghe al divieto di accesso, salvo eventuali interventi dei mezzi di soccorso.
La scelta dell'orario notturno, spiega il Comune, è legata alle esigenze della viabilità. Via Franscini rappresenta infatti un importante collegamento per il trasporto pubblico e per il traffico locale diretto verso Corso San Gottardo. Di giorno, la presenza delle linee del trasporto pubblico, delle attività commerciali e gli elevati flussi di traffico renderebbero particolarmente problematica l'esecuzione dell'intervento.