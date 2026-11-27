«Ha un grande futuro»: il 18enne svizzero incanta la Scozia
«Eccellente tra le linee». «Molto bravo e intelligente». «Così maturo»: l’ex del Grasshopper Leart Kabashi sta facendo benissimo all'Heart of Midlothian.
«Eccellente tra le linee». «Molto bravo e intelligente». «Così maturo»: l’ex del Grasshopper Leart Kabashi sta facendo benissimo all'Heart of Midlothian.
EDIMBURGO - È bastato un trasferimento per rilanciare la carriera di Leart Kabashi. Il 18enne svizzero, passato la scorsa estate dai Grasshoppers agli Hearts, sta conquistando allenatore e stampa scozzese dopo appena due apparizioni.
Il talento elvetico si era fatto notare anche a Zurigo, segnando al suo debutto in prima squadra a soli 17 anni. Dopo un cambio alla guida tecnica del GC, tuttavia, era stato relegato nell'U21. Nonostante le buone prestazioni in attacco e a centrocampo offensivo, Kabashi aveva faticato a ritagliarsi uno spazio in prima squadra.
Lodi dall’allenatore: «È molto bravo e intelligente»
In estate il giovane calciatore ha quindi deciso di trasferirsi all'Heart of Midlothian, club vice campione di Scozia attualmente impegnato anche in Conference League, dove ha affrontato tra gli altri il Thun. Al suo esordio con la nuova maglia Kabashi è stato eletto migliore in campo, mentre nella seconda apparizione, in occasione del successo per 8-0 contro il Dundee, ha convinto in una posizione per lui insolita: quella di centrocampista difensivo.
«È molto bravo, molto intelligente», ha dichiarato il suo allenatore Wouter Vrancken, definendo lo svizzero «eccellente tra le linee» e sottolineandone la capacità di gestire il gioco. «Ha dimostrato in allenamento di poter ricoprire questo ruolo». Dal canto suo, Kabashi non sembra preoccuparsi della posizione in campo: «Gioco dove mi mette l’allenatore».
Nel giorno del compleanno contro il Celtic Glasgow
Il giovane talento è stato recentemente convocato anche da Alex Frei nella nazionale svizzera U20, disputando 45 minuti contro la Romania e 65 contro l'Italia. Intanto, in Scozia, anche la stampa si è accorta delle sue qualità. Secondo il "Daily Record", Kabashi ha davanti a sé un grande futuro: «Gioca con grande maturità ed è apparentemente molto versatile».
Domenica lo attende una sfida particolarmente significativa. Gli Hearts affronteranno infatti il Celtic Glasgow proprio nel giorno in cui Kabashi festeggerà il suo 19esimo compleanno. Resta da vedere in quale posizione Vrancken deciderà di schierare il giovane svizzero.