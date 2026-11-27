Lodi dall’allenatore: «È molto bravo e intelligente»

In estate il giovane calciatore ha quindi deciso di trasferirsi all'Heart of Midlothian, club vice campione di Scozia attualmente impegnato anche in Conference League, dove ha affrontato tra gli altri il Thun. Al suo esordio con la nuova maglia Kabashi è stato eletto migliore in campo, mentre nella seconda apparizione, in occasione del successo per 8-0 contro il Dundee, ha convinto in una posizione per lui insolita: quella di centrocampista difensivo.

«È molto bravo, molto intelligente», ha dichiarato il suo allenatore Wouter Vrancken, definendo lo svizzero «eccellente tra le linee» e sottolineandone la capacità di gestire il gioco. «Ha dimostrato in allenamento di poter ricoprire questo ruolo». Dal canto suo, Kabashi non sembra preoccuparsi della posizione in campo: «Gioco dove mi mette l’allenatore».