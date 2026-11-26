Scricchiola la panchina di Lustrinelli
Il difficile inizio di stagione in Bundesliga mette a rischio il posto di lavoro dell'allenatore ticinese. L'esperto: «Prossime due partite già decisive».
BERLINO - La panchina di Mauro Lustrinelli all’Union Berlino inizia a scricchiolare. Secondo l’esperto tedesco di calciomercato Florian Plettenburg, «il futuro» dell’allenatore ticinese «è a rischio» e «le prossime due partite (contro Mainz in trasferta e Amburgo in casa, ndr) potrebbero già rivelarsi decisive».
Il bilancio della squadra della capitale tedesca sotto la guida di Lustrinelli è di una vittoria, quattro pareggi e cinque sconfitte nelle prime dieci giornate di Bundesliga. L'Union è attualmente diciassettesimo in classifica.
?? The future of Mauro Lustrinelli is uncertain. His job at Union Berlin is under threat. Union are currently 17th in the table. The next two matches could already be decisive for his future. @SkySportDE ?? https://t.co/T3KTsEmMiu— Florian Plettenberg (@Plettigoal) November 25, 2026