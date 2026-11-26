«Picchiato e legato dai ladri nel suo letto», muore due giorni dopo
La figlia della vittima ripercorre la drammatica notte vissuta dal padre: «Mi ha detto di chiamare la polizia perché gli era successo qualcosa di terribile»
La figlia della vittima ripercorre la drammatica notte vissuta dal padre: «Mi ha detto di chiamare la polizia perché gli era successo qualcosa di terribile»
MURAZ - Svegliato nel cuore della notte, picchiato e immobilizzato nel suo stesso letto. È quanto accaduto a un produttore di formaggio di 73 anni residente a Muraz, nel comune vallesano di Collombey-Muraz. Due giorni dopo la brutale aggressione, l'uomo è morto per un arresto cardiaco. I responsabili sono tuttora ricercati.
Il furto con scasso è avvenuto martedì 17 novembre, tra le 22.00 e le 23.30, in Chemin de la Ry. Il 73enne stava dormendo quando degli sconosciuti si sono introdotti con la forza nella sua abitazione, adiacente al caseificio.
Secondo i primi elementi emersi dalle indagini, almeno due persone stavano rovistando nei locali quando si sono imbattute nel proprietario che dormiva. Lo hanno picchiato e gli hanno legato mani e piedi utilizzando le sue stesse cinture, prima di fuggire con del denaro.
La telefonata nel cuore della notte
A raccontare quei drammatici momenti ai microfoni di Rhône FM è stata la figlia del 73enne, raggiunta da una telefonata nel cuore della notte. «Era mio padre, che era riuscito a liberarsi dalle cinghie che lo tenevano legato al letto. Mi ha detto di chiamare la polizia perché gli era successo qualcosa di terribile».
Dopo aver allertato le forze dell'ordine, la donna si è precipitata a casa del padre, dove erano già presenti due agenti.
«È riuscito a spiegarci che almeno due persone lo avevano sorpreso mentre dormiva. Era stato picchiato nel sonno e voleva difendersi», ha raccontato alla radio vallesana. «Aveva il naso e lo zigomo rotti».
Stando alla testimonianza della figlia, gli aggressori avrebbero anche tentato di soffocarlo. Il 73enne, apparentemente ancora sotto shock, non sarebbe riuscito a fornire ulteriori dettagli sull'accaduto.
«Il suo cuore non ha retto allo shock»
L'uomo, che soffriva già di problemi cardiaci, è deceduto giovedì, a due giorni dall'aggressione. La figlia ritiene che la morte del padre sia legata alla violenza subita: «Credo che l'infarto sia direttamente collegato all'aggressione; il suo cuore non ha retto allo shock».
Un nesso che, tuttavia, al momento non è stato accertato. La Polizia cantonale vallesana ha precisato in un comunicato diffuso venerdì che, sulla base dei primi accertamenti, non è possibile stabilire un legame diretto tra le ferite riportate durante la rapina e il decesso del 73enne.
Le indagini proseguono e la polizia ha lanciato un appello a eventuali testimoni.