Secondo i primi elementi emersi dalle indagini, almeno due persone stavano rovistando nei locali quando si sono imbattute nel proprietario che dormiva. Lo hanno picchiato e gli hanno legato mani e piedi utilizzando le sue stesse cinture, prima di fuggire con del denaro.

La telefonata nel cuore della notte

A raccontare quei drammatici momenti ai microfoni di Rhône FM è stata la figlia del 73enne, raggiunta da una telefonata nel cuore della notte. «Era mio padre, che era riuscito a liberarsi dalle cinghie che lo tenevano legato al letto. Mi ha detto di chiamare la polizia perché gli era successo qualcosa di terribile».