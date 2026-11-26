I costi comprendono sia le commissioni applicate dai fornitori dei piani di risparmio sia le spese correnti dei fondi e degli ETF. Le differenze non riguardano quindi soltanto i singoli operatori, ma anche i prodotti finanziari scelti per l'investimento.

Moneyland critica inoltre la scarsa trasparenza di alcuni operatori. «Non tutti i fornitori informano in modo trasparente sui costi dei prodotti», sottolinea l'esperto Ralf Beyeler, precisando che in alcuni casi la clientela deve cercare autonomamente queste informazioni online.