Piani di risparmio, costi da 80 a quasi 4000 franchi
Un'indagine di Moneyland su 40 fornitori svizzeri evidenzia notevoli differenze nelle commissioni applicate agli investimenti in fondi ed ETF
ZURIGO - Investire regolarmente denaro attraverso piani di risparmio in fondi o ETF può comportare costi molto diversi. È quanto emerge da un'indagine del portale di confronto Moneyland, che ha passato in rassegna le offerte di 40 fornitori svizzeri.
Secondo lo studio, presentato giovedì, nell'arco di dieci anni il piano di risparmio più economico comporterebbe costi complessivi di appena 80 franchi, mentre quello più caro arriverebbe a sfiorare i 4000 franchi.
I costi comprendono sia le commissioni applicate dai fornitori dei piani di risparmio sia le spese correnti dei fondi e degli ETF. Le differenze non riguardano quindi soltanto i singoli operatori, ma anche i prodotti finanziari scelti per l'investimento.
Moneyland critica inoltre la scarsa trasparenza di alcuni operatori. «Non tutti i fornitori informano in modo trasparente sui costi dei prodotti», sottolinea l'esperto Ralf Beyeler, precisando che in alcuni casi la clientela deve cercare autonomamente queste informazioni online.
Per effettuare il confronto, Moneyland ha simulato un investimento mensile di 200 franchi per un periodo di dieci anni, al termine del quale il piano di risparmio viene disdetto e liquidato.