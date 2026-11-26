"Affittò" una bimba sul Darknet, confermata la pena all'ex segretario comunale
L'incontro era stato sventato dalla polizia nel 2019. L'uomo dovrà scontare 18 mesi per tentato traffico di esseri umani e tentati atti sessuali con bambini.
LOSANNA - Un ex segretario comunale è stato condannato con sentenza definitiva per tentato traffico di esseri umani e tentati atti sessuali con bambini. Il Tribunale federale ha respinto un ricorso dell'uomo.
Il condannato aveva pagato un acconto in Bitcoin nel Darknet per affittare una bambina di nove anni a scopo di atti sessuali. L'incontro concordato non ha avuto luogo, poiché la polizia è intervenuta nel marzo 2019 e ha sequestrato i supporti dati dell'intermediario.
Inoltre, l'uomo aveva invitato minorenni in chat tramite un servizio di messaggistica a compiere atti sessuali su se stessi.
Presunto gioco di ruolo
Nel procedimento, l'ex segretario comunale ha sostenuto di aver considerato le chat solo come un gioco di ruolo virtuale. Riteneva che dietro i nomi utente ci fossero persone adulte. Per quanto riguarda l'ordinazione della bambina di nove anni, pensava si trattasse di un'offerta fraudolenta. Voleva solo verificare se una cosa del genere esistesse davvero.
Questa argomentazione non è stata accolta dai giudici di Losanna. L'uomo aveva trasferito circa 500 franchi in Bitcoin. Inoltre, si era informato online su test medici, poiché il mediatore aveva richiesto un certificato che attestasse l'assenza di malattie sessualmente trasmissibili. Tutto ciò aveva un riferimento diretto alla realtà ed era ben lontano da un gioco di ruolo.
Nello scambio di messaggi con tre interlocutrici in chat, non poteva presumere che queste fossero maggiorenni. Esse avevano infatti dichiarato di avere rispettivamente 14 e 15 anni. Sebbene le indagini non abbiano chiarito definitivamente l'età reale dei contatti, l'autore aveva comunque accettato consapevolmente la loro minore età.
Il Tribunale federale ha respinto il ricorso. Della pena detentiva parzialmente sospesa di tre anni, l'uomo dovrà scontare 18 mesi. Oltre alla pena detentiva, rimane anche il divieto di qualsiasi attività professionale e organizzata con regolare contatto con minorenni.