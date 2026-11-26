I primi attacchi a infrastrutture critiche con l'aiuto dell'AI
Cinque casi accertati dalle autorità federali. Il direttore dell'UFCS: «Offensive sempre più rapide, autonome e difficili da contrastare»
BERNA - Per la prima volta la Confederazione ha ricevuto segnalazioni di attacchi informatici contro infrastrutture critiche - come ad esempio sistemi di approvvigionamento elettrico e di acqua potabile - condotti con il supporto di agenti di intelligenza artificiale (IA).
Si tratta di un'evoluzione significativa nel panorama delle minacce digitali, caratterizzato da offensive sempre più rapide, autonome e difficili da contrastare, ha indicato alla radio SRF Florian Schütz, direttore dell'Ufficio federale della cibersicurezza (UFCS). Attualmente sono stati accertati cinque casi di questo tipo: tre hanno preso di mira infrastrutture critiche e in due di questi gli attacchi hanno avuto successo. Non sono tuttavia stati segnalati disservizi di particolare entità. L'identità degli autori delle aggressioni resta al momento sconosciuta.
La novità principale riguarda il ruolo degli agenti IA, capaci di individuare autonomamente vulnerabilità nei sistemi informatici e di sfruttarle per condurre attacchi. Questi strumenti possono identificare password facilmente prevedibili e falle nei software in una frazione del tempo necessario a un operatore umano. Non solo: quando le organizzazioni adottano misure difensive, gli agenti possono modificare rapidamente la propria strategia e passare a metodi di attacco alternativi. Di conseguenza, le aziende dispongono di molto meno tempo per individuare le aggressioni e reagire in modo adeguato.
Il fenomeno è in rapida espansione. Da ottobre 2026 il numero di agenti di intelligenza artificiale accessibili liberamente su Internet è quasi raddoppiato. Stando all'UFCS la loro crescente diffusione favorisce operazioni più frequenti e veloci, aumentando anche le probabilità di successo. Nessuna organizzazione, indipendentemente dalle proprie dimensioni o dal settore di attività, può considerarsi al riparo.
Per rafforzare la protezione contro queste nuove insidie i funzionari bernesi raccomandano innanzitutto di ridurre in modo significativo il numero di reti e server accessibili dall'esterno tramite Internet. Tra le altre misure indicate figurano l'installazione tempestiva degli aggiornamenti di sicurezza, l'introduzione di rigorose limitazioni degli accessi e l'applicazione sistematica dell'autenticazione a più fattori.