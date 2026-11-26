Si tratta di un'evoluzione significativa nel panorama delle minacce digitali, caratterizzato da offensive sempre più rapide, autonome e difficili da contrastare, ha indicato alla radio SRF Florian Schütz, direttore dell'Ufficio federale della cibersicurezza (UFCS). Attualmente sono stati accertati cinque casi di questo tipo: tre hanno preso di mira infrastrutture critiche e in due di questi gli attacchi hanno avuto successo. Non sono tuttavia stati segnalati disservizi di particolare entità. L'identità degli autori delle aggressioni resta al momento sconosciuta.