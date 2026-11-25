MANNO
Finisce al suolo dopo essere stato urtato da un cervo
L'incidente è avvenuto attorno alle 6.30 sul viadotto autostradale a Manno
Rescue Media
Finisce al suolo dopo essere stato urtato da un cervo
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Finisce al suolo dopo essere stato urtato da un cervo
L'incidente è avvenuto attorno alle 6.30 sul viadotto autostradale a Manno
Finisce al suolo dopo essere stato urtato da un cervo
L'incidente è avvenuto attorno alle 6.30 sul viadotto autostradale a Manno
MANNO - Un incidente della circolazione è avvenuto attorno alle 6.30 di questa mattina sul viadotto autostradale a Manno.
Secondo le prime informazioni, riferisce Rescue Media, un giovane motociclista che proveniva dalla rotonda della Vedeggio Cassarate e circolava in direzione di Manno sarebbe stato urtato da un cervo che ha improvvisamente attraversato la strada, cadendo così sulla strada.
Sul posto sono intervenuti i soccorritori della Croce Verde di Lugano che hanno prestato le prime cure al ferito, in seguito trasportato al pronto soccorso per ulteriori accertamenti.
Sul posto anche la Polizia per i rilievi del caso. Il traffico è rimasto perturbato per circa mezz'ora.
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