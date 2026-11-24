Gli spettacoli del Circo Knie aperti al pubblico si terranno invece il 27, 28 e 29 novembre e il 4, 5 e 6 dicembre. L'afflusso di pubblico potrà accentuare i disagi alla circolazione, in particolare venerdì 4 dicembre, in concomitanza con la Conferenza OSCE.

Per gli spettatori del circo sono predisposti spiazzi adibiti a parcheggio ad Agno, presso il Campeggio Lugano Lake, nell'area dell'ex Tropical e al P1 dell'aeroporto, a Serocca d'Agno presso la Mikron e in zona Muzzano/Piodella. I parcheggi dei centri commerciali sono utilizzabili esclusivamente al di fuori degli orari di apertura dei rispettivi commerci. I Municipi invitano a seguire la segnaletica e le indicazioni degli agenti e degli addetti presenti sul posto.