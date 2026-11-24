Conferenza OSCE e Circo Knie: saranno giorni di traffico e attese
I Municipi di Agno, Bioggio e Muzzano avvertono la popolazione: dal 27 novembre al 6 dicembre bisognerà avere pazienza
LUGANO - I Municipi di Agno, Bioggio e Muzzano avvertono la popolazione: la Conferenza ministeriale dell'OSCE, in programma a Lugano il 3 e 4 dicembre, e gli spettacoli del Circo Knie ad Agno potranno comportare un aumento del traffico e disagi alla circolazione nella regione. Sono possibili tempi di attesa per il passaggio veicolare, in particolare nella zona dell'aeroporto e lungo le principali vie di collegamento.
Legati alle esigenze della Conferenza e al relativo dispositivo di sicurezza sono anche i possibili movimenti aerei supplementari all'aeroporto di Lugano-Agno, con un'estensione degli orari di attività anche alle ore notturne e un conseguente possibile aumento dei disturbi fonici. Lo svolgimento di voli al di fuori degli orari ordinariamente consentiti resta comunque subordinato al rilascio delle necessarie autorizzazioni da parte delle competenti autorità federali.
Gli spettacoli del Circo Knie aperti al pubblico si terranno invece il 27, 28 e 29 novembre e il 4, 5 e 6 dicembre. L'afflusso di pubblico potrà accentuare i disagi alla circolazione, in particolare venerdì 4 dicembre, in concomitanza con la Conferenza OSCE.
Per gli spettatori del circo sono predisposti spiazzi adibiti a parcheggio ad Agno, presso il Campeggio Lugano Lake, nell'area dell'ex Tropical e al P1 dell'aeroporto, a Serocca d'Agno presso la Mikron e in zona Muzzano/Piodella. I parcheggi dei centri commerciali sono utilizzabili esclusivamente al di fuori degli orari di apertura dei rispettivi commerci. I Municipi invitano a seguire la segnaletica e le indicazioni degli agenti e degli addetti presenti sul posto.
L'invito rivolto alla popolazione, ai pendolari e al pubblico del Circo Knie è di privilegiare, per quanto possibile, i mezzi pubblici, in particolare la linea ferroviaria FLP Lugano-Ponte Tresa. Prima della partenza è raccomandato verificare gli orari e le eventuali variazioni di servizio, pianificare gli spostamenti con un adeguato margine di tempo e raggiungere gli spettacoli con anticipo.
I tre Municipi ringraziano la popolazione e i visitatori per la comprensione e la collaborazione, come pure le aziende che hanno messo a disposizione le aree di parcheggio.