«All'Inter Akanji dovrebbe essere un leader, ma non lo è», ha dichiarato il ticinese. A suo giudizio, anche nella Nazionale Akanji è un giocatore dominante, ma non è mai riuscito a imporsi come leader. Secondo il 41enne, il problema sarebbe legato anche alla mentalità che Akanji avrebbe conservato dai tempi del Manchester City. «Al ManCity si difendeva con il possesso palla, perché era una squadra dominante. All'Inter è diverso», ha spiegato Behrami.