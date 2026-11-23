«Non è un leader»
Valon Behrami rimprovera al difensore rossocrociato dell'Inter una mancanza di leadership.
Valon Behrami rimprovera al difensore rossocrociato dell'Inter una mancanza di leadership.
BERGAMO - Dopo lo spettacolare 4-4 tra Atalanta e Inter di domenica sera, Valon Behrami ha criticato duramente Manuel Akanji. Intervenuto su Dazn Italia, l'ex nazionale svizzero ha messo in discussione non solo la prestazione del difensore, ma anche il suo atteggiamento e il ruolo che ricopre nell'Inter.
«All'Inter Akanji dovrebbe essere un leader, ma non lo è», ha dichiarato il ticinese. A suo giudizio, anche nella Nazionale Akanji è un giocatore dominante, ma non è mai riuscito a imporsi come leader. Secondo il 41enne, il problema sarebbe legato anche alla mentalità che Akanji avrebbe conservato dai tempi del Manchester City. «Al ManCity si difendeva con il possesso palla, perché era una squadra dominante. All'Inter è diverso», ha spiegato Behrami.
La domanda di 20 Minuten diventa un tema nello studio di Dazn
Behrami, che ha collezionato 83 presenze con la Svizzera, non ha apprezzato nemmeno le parole pronunciate da Akanji dopo la partita contro il Como. Rispondendo a una domanda di 20 Minuten, prima degli incontri di Nations League contro Slovenia e Scozia, il difensore svizzero aveva dichiarato di non aver visto «nulla di fenomenale» nel Como. Una squadra che ha fatto parlare di sé nel mondo del calcio, soprattutto dopo la clamorosa vittoria esterna per 9-1 contro il Lens in Champions League.
Per Behrami, quelle parole sono indicative dell'atteggiamento di Akanji. «La scelta delle parole e l'atteggiamento diventano così un peso. Sei l'Inter e non devi paragonarti al Como», ha osservato in sostanza l'ex nazionale. A suo avviso, i due club stanno seguendo percorsi completamente diversi.
Un atteggiamento che, secondo Behrami, si riflette anche sul campo. Contro l'Atalanta, Akanji è entrato al 63' e da quel momento l'Inter ha incassato altri tre gol. Il difensore era stato inserito per dare maggiore stabilità alla retroguardia, ma, secondo Behrami, ha perso le marcature e commesso diversi errori difensivi. «Ha ancora questa mentalità da Guardiola. Non so dove voglia arrivare così», ha commentato.
Le statistiche dicono altro
Le critiche di Behrami arrivano però dopo una serie di prestazioni positive del difensore svizzero. Nelle sette partite ufficiali disputate con l'Inter prima della sfida contro l'Atalanta, Akanji non aveva mai ottenuto un voto inferiore a 7,1 su Sofascore.
Contro il Bologna aveva ricevuto un 8,9, contro lo Shakhtar Donetsk un 7,9 e contro il Como un 7,7. Considerando le ultime otto partite con il club, la sua media si attesta intorno al 7,5.
Anche nel complesso della sua esperienza all'Inter, Akanji si è dimostrato un elemento importante. Nella stagione 2025/26 ha totalizzato 42 presenze, giocando quasi sempre. Nel giro di una stagione è diventato un punto fermo della squadra di Chivu, tanto che al termine del campionato il club lo ha acquistato a titolo definitivo per 15 milioni.