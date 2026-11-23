LUGANO - Fine settimana memorabile per il Club Pattinaggio Monteceneri (CPM) e la BMETHOD Academy alla Lugano Cup, tappa della Swiss Cup disputata sabato 21 e domenica 22 novembre tra la Cornèr Arena e la Reseghina. Il club, che si allena alla CMFG Arena di Sigirino, si è presentato con diciotto atleti e ha chiuso con cinque primi posti, un secondo, un terzo e una lunga serie di prestazioni solide.



Le firme più pesanti portano i nomi di Elena Martinenghi e Caly Iannantuoni. Martinenghi ha vinto la categoria Junior women con 125.77 punti: prima sia nel programma corto sia nel libero, ha chiuso con oltre quindici punti di margine su Noemi Berter (110.50), in una gara condotta in testa dall'inizio alla fine. Iannantuoni si è imposta negli Advanced Novice U16 con 102.54 punti, in una categoria da venti atlete, la più competitiva del livello con ben tre salti tripli diversi eseguiti.

Nella stessa gara il CPM ha schierato altre tre pattinatrici: Manuela Rezzonico con un ottimo programma lungo (11ª), Mya Iannantuoni (12ª) e Alessia Di Santo (20ª).

Nella gara maschile Advanced Novice U16 il successo è andato a Livio Zanotti con 76.38 punti.



Nella categoria Mixed Age Alessia Rodriguez ha conquistato il bronzo con 91.49 punti, terza sia nel corto sia nel libero, in una gara tiratissima con le prime tre racchiuse in poco più di due punti.



Negli Young Novice U12 il quinto posto di Silouh Reuille (81.32 punti su diciassette atlete) racconta solo metà della storia. Dopo un programma corto sotto le sue possibilità, nel libero la giovane pattinatrice ha ottenuto il miglior punteggio tecnico dell'intera categoria: una solidità notevole per un'atleta di soli dieci anni. Nella stessa gara Camilla Sanguineti ha chiuso quindicesima.

Jolanda Paternoster, invece, ha affrontato i Juvenile U14, la categoria più affollata del weekend con ventinove atlete presenti.



Anche le categorie di base hanno portato due vittorie. Chiara Bortone ha vinto il Basic Novice A gruppo 1 ed Ella Sophie Steinke il Basic Novice B gruppo 2, davanti a dodici avversarie. Nel Bronze gruppo 1 Ludovica Jelmini ha conquistato l'argento, con Leila Mu sesta. Nel Bronze gruppo 3, il più numeroso con diciannove atlete, hanno gareggiato Giada Angelucci (13ª) e Gaia Allone (17ª). In gara anche Giulia Adina Fontana nel Basic Novice A gruppo 2. Tra gli adulti Stefanie Giglio ha sfiorato il podio nell'Adult 5 Bronze, chiudendo quarta.